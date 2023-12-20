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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

فيديو.. اعرف العلاقة بين نقص المناعة النفسية والمناعة الجسمانية

الدكتورة رحاب الشناوي
الدكتورة رحاب الشناوي أخصائي التغذية العلاجية

قالت الدكتورة رحاب الشناوي أخصائي التغذية العلاجية معظمنا يعاني من ضعف أو نقص في المناعة النفسية ولا يدرك خطورة ذلك على مناعته الجسمانية وذلك بسبب الحالة النفسية التي يشعر بها الشخص وهناك عدم أعراض لضعف المناعة النفسية عند أي شخص منها الشعور بالقلق بشكل مستمر والشعور بالتوتر بشكل دائم ووجود صعوبة في النوم وصعوبة أيضاً في الاستيقاظ فدائما يجد الشخص نفسه تعبان ومرهق ومجهد ويستيقظ بصعوبة وكسل ومن الأعراض المهمة في نقص المناعة النفسية هو فقد الشغف في الحياة بصفة عامة والذهاب للعمل بصفة خاصة وحب الحياة الروتينية وعدم الاستمتاع بالإجازة الأسبوعية للشخص التي يقضيها بين أولاده وكل هذه الأعراض مؤشر على وجود ضعف في المناعة النفسية فيجد الإنسان نفسه لا يستطيع السيطرة على الضغط العصبي أو يتحكم فيه.

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وأضافت الدكتورة رحاب الشناوي أن الشخص قد يعاني من آلام جسمانية ويقوم بعمل تحاليل وفحوصات طبية وتكون سليمة والحقيقة في ذلك أنه مصاب بضعف في المناعة النفسية.

وتنصح الدكتورة رحاب الشناوي الشخص الذي يعاني من نقص وضعف في المناعة النفسية بفهم مشاعره وكيفية التعامل مع مشاعره وأن يخرج من منطقة الراحة وحياة الروتين وفهم نفسه وقيمه حتى يستطيع تحقيق أهدافه وتقوية مناعته الجسمانية.
 

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