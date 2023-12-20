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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أرقام .. كيف كانت المواجهة الأخيرة بين الأهلي وبطل اليابان في مونديال الأندية ؟

السيد حمدي واحتفاله
السيد حمدي واحتفاله بعد تسجيل أولى الأهداف

يلتقي النادي الأهلي نظيره أوراوا الياباني، في تمام الرابعة والنصف من عصر يوم الجمعة المقبل، في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع بنهائيات كأس العالم للأندية الذي تستضيف مدينة جدة السعودية فعالياتها حتى 22 من ديسمبر الجاري.

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ويخوض الأهلي اللقاء بعد تعرضه للهزيمة على يد فلومنينيسي البرازيلي بثنائية من دون رد في لقاء نصف النهائي.

وأقيم اللقاء الأخير بين الأهلي وبطل الياباني لحساب البطولة ذاتها في ديسمبر من عام 2012، وتمكن الأحمر من الفوز حينها بثنائية مقابل هدف ، في أجواء شتوية ووسط سقوط أمطار ثلجية خفيفة على ملعب اللقاء.
وأداء اللقاء تحكيميًا الدولي الإكوادوري كارلوس فيرا
وشارك الأهلي البطولة التي حملت رقم 9 في نسختها، باعتباره بطل دوري أبطال أفريقيا، فيما شارك الفريق الياباني بصفته بطلاً للدوري الياباني والمستضيف للفعاليات.
وحملت ثنائية الأحمر في المباراة توقيع كل من السيد حمدي أولى الأهداف، قبل أن يعدل الفريق الياباني ويتقدم الأهلي مجددًا عن طريق محمد أبو تريكة.

وكانت هذه المواجهة هي الأولى للفريق الياباني في البطولة عام 2012 ، بعد تغلبه خلال لقاء الدور التمهيدي على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بهدف من دون رد ، بينما كانت تلك المواجهة هي الأولى للأهلي في البطولة.
وخلال مجريات اللقاء تفوق الفريق الياباني نسبيًا في نسبة الاستحواذ التي جاءت بنسبة 60% وبتسديدات متقنة على المرمى بلغت الرقم 11 ، منهم 6 بين القائمين والعارضة.
بينما اكتفى الأحمر بالتنظيم الدفاعي الجيد وإغلاق المساحات وتهديد مرمى هيروشيما بـ 10 تسديدات جاءت 3 منهم بين القائمين والعارضة.

وجاء تشكيل الأحمر في المواجهة كما يلي..

حراسة المرمى: شريف إكرامي.
خط الدفاع: وائل جمعة – محمد نجيب – أحمد فتحي – أحمد شديد قناوي.
خط الوسط: حسام عاشور – رامي ربيعة – وليد سليمان – عبد الله السعيد.
خط الهجوم: السيد حمدي – محمد ناجي جدو.

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