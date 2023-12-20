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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

المرقسية بالإسكندرية تواصل فعاليات "تسبحة كيهك"

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

تواصل  الكاتدرائية المرقسية الأرثوذكسية،  السبت المقبل،  دورها الرعوي من خلال إقامة خامس فعاليات "تسبحة كيهك"  بمناسبة نهضة الصوم المجيد، ذلك  بمقرها  في منطقة محطة الرمل بالإسكندرية، بدءًا  من الساعة التاسعة مساءً.

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يترأس  آباء الكنيسة التسبحة كما يتخلل  الطقوس القبطية الأرثوذكسية القداس الإلهي الأول من الرابعة فجرًا حتى السادسة صباحًا.

احتفل الاقباط في جميع الإيبارشيات المصرية  ببدء صوم الميلاد المجيد الاسبوع الماضي، لمدة ٤٣ يوما حتى احتفالية عيد ميلاد السيد المسيح في ٧ يناير المقبل.

وتحرص  الكنائس القبطية  على إقامة فعاليات ومناسبات متنوعة تحاكي تاريخا عظيما واحتفلت خلال الفترة الماضية في ربوع مصر، مناسبات متنوعة واقامت الفعاليات  الروحية، كان كم آخرهم "عيد الصليب المجيد" الذي استغرق 3 أيام متواصلة، وأقام الأقباط القداسات بالطقس الفرايحي، وتعيد هذه المناسبة ذكرى العثور على الصلب بجبل الجلجلة، وبعدها اختفى ولم يجد له أثار باقية رغم محاولات البحث من قبل الجماعات المسيحية هناك.

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