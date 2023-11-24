الجمعة 24 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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ديفيد كاميرون: إسرائيل لن تكون آمنة إلا باستقرار الشعب الفلسطيني

ديفيد كاميرون
ديفيد كاميرون

قال وزير خارجية بريطانيا، ديفيد كاميرون، إن إسرائيل لن تكون آمنة أبدًا ما لم يكن هناك أمن واستقرار للشعب الفلسطيني على المدى الطويل، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

يذكر أن تستمر الهدنة في غزة تستمر لمدة 4 أيام، يتخللها الإفراج عن عدد من الأسرى الفلسطينيين مقابل بعض المحتجزين الإسرائيليين، إضافة إلى إدخال مساعدات إغاثية وكميات من الوقود، إضافة إلى توقف الطيران عن التحليق لمدة 6 ساعات يوميًا من الساعة الـ10 صباحا وحتى الـ4 مساء في مدينة غزة والشمال.

 

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وسيتم تنفيذ صفقة تبادل الأسرى مجزأة على الأيام الأربعة، بدأت اليوم، حيث تم تسليم 13 من المحتجزين الإسرائيلين مقابل 39 من الأسرى الفلسطينيين.

سيدخل على مدار اليوم إدخال 200 شاحنة من المواد الإغاثية والطبية و4 شاحنات وقود وكذلك غاز الطهي لكافة مناطق قطاع غزة.

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