المشدد 10 سنوات لمزارع بتهمة الاتجار في الحشيش بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، مزارعًا بالسجن المشدد 10 سنوات، وغرامة مالية 100 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات، وألزمته المصاريف الجنائية، لإدانته بحيازة مواد مخدرة بقصد الإتجار بدائرة مركز بلبيس.

تعود أحداث القضية لشهر سبتمبر من العام الجاري، بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس، فيد بورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقيام «مكرم. ع. س» 60 عاما فلاح، ومقيم بإحدى قري مركز بلبيس، يالإتجار في المواد المخدرة.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبحوزته كمية لجوهر الحشيش المخدر، ونبات الحشيش المخدر «البانجو - القنب»، وبمواجهته أقر بإحرازه للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط، وبالعرض على النيابة العامة أحالته محبوسا إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.