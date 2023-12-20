إعلان نتيجة مسابقة " التلميذ المثالي" بتعليم نجع حمادي

أعلن توجيه التربية الاجتماعية بإدارة نجع حمادي التعليمية شمال محافظة قنا، نتيجة مسابقة التلميذ المثالي للعام الدراسي 2023/2024, تحت رعاية الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، وإشراف صابر عبد الحميد زيان مدير إدارة الشؤون التنفيذية، والدكتور عفت محمد وزيري مدير عام الإدارة التعليمية بنجع حمادي، و أحلام محمود السيد موجه عام التربية الاجتماعية بالمديرية، وتنفيذ توجيه التربية الاجتماعية بنجع حمادي، بقيادة أحمد محمد حسن موجه أول التربية الاجتماعية.

وأسفرت نتيجة المسابقة عن فوز التلميذين " مصعب أحمد عبد الرشيد" و " شادية مبارك سيد" مدرسة ساحل البقيلي الابتدائية، وفاز بالمركز الثاني التلميذين " محمد حماده عبدالرحمن" بمدرسة وحدة أولاد نجم الابتدائية، و " أهلة محمد عبدالنبي" مدرسة الأقباط الابتدائية بنات.

كما أسفرت نتيجة المسابقة عن فوز التلميذين "عبدالله عصام الدين" مدرسة الشرقي بهجورة الابتدائية، و التلميذة " رودينا سليم حلمي" بمدرسة اللغات الإبتدائية بالألومنيوم.

من جانبه وجه الدكتور عفت محمد وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية، التهنئة والتمنيات بدوام التوفيق وتحقيق مزيدا من النجاحات للتلاميذ الفائزين، موجها شكره وتقديره للزملاء أعضاء توجيه التربية الاجتماعية بالإدارة، بقيادة أحمد محمد حسن الموجه الأول، لجهودهم الواضحة في رفعة ورقي العملية التعليمية في مجال التربية الاجتماعية، و لتحقيقهم المراكز المتقدمة في العديد من المسابقات علي مستوي المديرية، متمنيا لهم تحقيق مزيدا من النجاحات.