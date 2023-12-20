ندوة لتلاميذ المدارس والمعاهد الدينية عن" أهمية الولاء والانتماء وترسيخ مفهوم المواطنة"/

شارك الدكتور السيد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، في ندوة تربوية بعنوان «أخلاقي عنواني»، والتي نظمتها مديرية الشباب والرياضة بالتعاون مع قطاع المعاهد الأزهرية، تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية.

وأكد رئيس منطقة الشرقية الأزهرية، أن الندوة التربوية استهدفت بث روح الولاء والانتماء، وتنمية الوازع الديني والأخلاقي لدى تلاميذ المعاهد الأزهرية والتربية والتعليم.

وأشار الدكتور السيد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، إلى أهمية الولاء والانتماء ودورهم في ترسيخ مفهوم المواطنة، وتقويم السلوك، وتعزيز الدور الايجابي في استخدام برامج التواصل الاجتماعي، والتصدي للظواهر الشاذة المنتشرة بين الشباب والتي لا تناسب صحيح الدين.

وحضر فاعليات الندوة الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل الوزارة لمديرية الشباب والرياضة بالشرقية، والدكتورة وفاء موسى، مدير عام الإدارة العامة للتنشئة المدرسية بمديرية الشباب والرياضة بالشرقية، وجمع من موجهي الأزهر الشريف وطلاب المعاهد الأزهرية.