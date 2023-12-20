خبير أثري: تعامد الشمس دليل بتمكن المصري القديم من علوم الفلك والهندسة

أكد الدكتور أحمد عامر الخبير الأثري، أن تعامد الشمس على المعابد لم يحدث فقط على معبد الكرنك في الأقصر، موضحًا أن تعامد الشمس يحدث على 14 معبدا في مصر، والتي تمثل غدًا انطلاق لفصل الشتاء، مشددًا على أن ظاهرة تعامد الشمس على المعابد في مصر دليل على مدى تمكن المصري القديم من علوم الفلك والهندسة.

تعامد الشمس على المعابد

وأضاف الخبير الأثري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن ظاهرة تعامد الشمس تعكس مدى تمكن المصريين القدماء من إثراء المعابد بإعجاز فلكي وهندسي، حيث جعل الشمس تتعامد فوق قدس الأقداس في عدد من المعابد وفي أيام محددة من العام.

وأشار "عامر"، إلى أن تعامد الشمس يتزامن مع مناسبات دينية وأعياد، موضحًا أن المصري القديم عند تشييده للمعابد كان يروي موضوع يخص بالمحاصيل في هذا التوقيت، مشددًا على أن تعامد الشمس على المعابد لم يكن من قبيل الصدفة، رغم أنه لا يوجد دلالات لاختياره هذه التوقيتات للتعامد.

ونوه الدكتور أحمد عامر الخبير الأثري، أن ظاهرة تعامد الشمس على المعابد بدأ رصدها منذ القرن التاسع عشر واستمرت طول هذه الفترات، وتتغير في السنوات الكبيسة، وتمثل دفعة قوية جدًا للسياحة المصرية.