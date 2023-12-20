سعر السكر صباح اليوم الأربعاء في الأسواق المصرية

سعر السكر.. سادة حالة من الاستقرار على سعر السكر خلال مستهل التعاملات الصباحية بالاسواق المصرية والعالمية، اليوم الأربعاء، على مدار نحو يومين متواصلين، ويأتي ذلك عقب تسجيل تراجع بشكل حاد خلال تعاملات الإثنين الماضي بنحو 5000 جنيه.

وخيم الهدوء والاستقرار على أسعار الجلوكوز والنشا، خلال التعاملات اليومية.

وتنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" في هذا السياق، أسعار السكر خلال تعاملات اليوم الاربعاء، وتحرص الوفد على تقديم كافة المعلومات اللازمة التي تستجد وتطرأ على الساحة السلعية داخل جمهورية مصر العربية، لاسيما أسعار السكر التي ارتفعت خلال الايام القليلة الماضية وتسببت في ازمة لدى المستهلك لارتفاع اسعارها، وجاءت أسعارها على النحو الاتي:

أسعار السكر اليوم الأربعاء في الاسواق

السكر

السكر الأبيض "قطاع خاص"

استقر سعر السكر الأبيض اليوم عند 33,000 جنيه للطن.

السكر "الحكومي"

الجلوكوز

ولم يتغير سعر الجلوكوز، اليوم، ليصل لـ 24,000 جنيه للطن.

النشا الغذائي

وثبت على مدار تعاملات اليوم، النشا الغذائي عند 25,500 جنيه.

سعر السكر للمستهلك

وسجل سعر كيلو السكر عند 50 جنيهًا للمستهلك، خلال التعاملات اليومية.

أسعار السكر عالميا

أسعار ال في بورصة نيويورك

انتعشت العقود الآجلة للسكر الخام في بورصة نيويورك خلال جلسة اليوم، حيث زاد عقد مارس 2024 عند 21.44 سنت للرطل، بمقدار ارتفاع 0.01 سنت، وقت كتابة الخبر.

وصعد عقد مايو 2024 بنسبة 0.29%، ليسجل 20.97 سنت للرطل؛ أي بمقدار 0.06 سنت.

أسعار السكر الأبيض في بورصة لندن

تباينت أسعار العقود الآجلة للسكر الأبيض في الجلسة الصباحية لتداولات اليوم، في بورصة لندن للسلع، حيث انخفض عقد تداول شهر مارس 2024، بمقدار 0.60 دولار، ليصل عند 614.60 دولار للطن، وقت كتابة هذا الخبر.

بينما زاد عقد تداول مايو 2024، ليسجل 600.10 دولار للطن، بارتفاع قدره 0.80 دولار.