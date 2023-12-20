تغير كبير في الصحف العالمية تجاه ما يحدث في غزة

قال الكاتب الصحفي أسامة خالد، إنّ هناك تغيرا في الصحف العالمية تجاه ما يحدث في قطاع غزة، أي الواقعية السياسية والمهنية التي كانت غائبة في بداية الأحداث.

خسائر في المعدات الإسرائيلية

وأضاف "خالد"، في مداخلة عبر تطبيق زووم مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: "في الجزء المهم المتعلق بتوقف القتال، فإن المعارك الأخيرة هي الأعنف في الحرب التي بدأت منذ أكثر من شهرين تشهد زيادة كبيرة في خسائر المعدات بالنسبة للإسرائيليين وكذلك الأرواح كما وكيف، الكم في عدد القتلى والإصابات، والكيف في استهداف عدد من القادة وهذا الامر مزعج للشارع الإسرائيلي".

مجلس الحرب الإسرائيلي

وتابع: "هناك ضغط كبير جدا على مجلس الحرب الإسرائيلي وحكومة نتنياهو فيما يتعلق بوقف الحرب، ولأول مرة ان الفلسطينيين وحدهم يطالبون بوقف الحرب، لكن هناك ضغط كبير وعنيف على الشارع الإسرائيلي، وربما لن نصل إلى مفاوضات وهدنة إلا بضغط عسكري، وهو ما يحدث ميدانيا بشكل كبير جدا".