محادثات مكثفة بوساطة مصرية قطرية للتوصل إلى هدنة في غزة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل نقلا عن "رويترز" أن محادثات مكثفة تجري بوساطة مصرية قطرية للتوصل إلى هدنة ثانية محتملة في غزة.

يذكر أن الدكتور مادس جيلبرت، رئيس الفريق الطبي النرويجي بقطاع غزة، قال أمس أن العديد من الفلسطينيين يموتون بسبب نقص الرعاية الصحية، ومنظمة الصحة العالمية قالت منذ عدة أيام، أنا عدد أكبر من الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، سيموت بسبب الأمراض المعدية والمجاعات ونقص المياه.

الأطباء والفرق الطبية الفلسطينية

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية، مع برنامج "من مصر" المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، :"عملت مع الأطباء والفرق الطبية الفلسطينية لأكثر من 40 عامًا ودائما ما يثيرون إعجابي بصمودهم حيث لا يتركون مرضاهم ما داموا على قيد الحياة،وما دامم هناك فلسطيني سيكون هناك دعم طبي على الأرض".

يوجد خناق على القطاع الصحي

وذكر أن هناك خناق على القطاع الصحي، وهذه سياسة وجزء من خطط إسرائيل لسرقة الأرض من الشعب الفلسطيني وقتله بالموت البطيء، من خلال منهج التجويع والقتل ونقص الإمدادات الصحية.