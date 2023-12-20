انقطاع كامل لخدمات الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة

ذكرت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها، يفيد بانقطاع كامل لخدمات الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة.

جدير بالذكر أن الكاتب الصحفي ضياء رشوان، قال بالأمس أنّ إسرائيل دولة وظيفية وليست دولة عادية، موضحًا أن الدولة العادية تعيش من أجل شعبها وليس دولًا أخرى.

دعم أمريكا لإسرائيل

وأضاف “رشوان” في حواره مع برنامج "حديث الأخبار"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن أمريكا ستظل في حيرتها بين الصورة الأخلاقية الخاصة بها عند شعوب العالم ودعمها لإسرائيل، مشيرًا إلى أن هذه الحيرة لن يحسمها إلا شيء كارثي كبير يحدث على الأرض، وعندها ستضطر واشنطن إلى التدخل.

وتابع أن معدلات الهمجية الإسرائيلية قلّت مقارنة بما كانت عليه في الأيام الأولى، ولكن الإسرائيليين لا يمكن ضمان تصرفاتهم، لأن إسرائيل في حالة جنون ديني توراتي ويحاربون ما يرونه شيطانًا، لافتًا إلى أن العقل الجمعي في إسرائيل خطر جدًا.

الحزب الديموقراطي الأمريكي

وأشار، إلى أن الحزب الديموقراطي الأمريكي هو الحزب الأقرب لإسرائيل تاريخيًا، وبخاصة الليبراليين، مثلًا، قال جو بايدن الرئيس الأمريكي "أنا صهيوني" مرتين على الأقل، كما قال "لو لم تكن إسرائيل لصنعناها".