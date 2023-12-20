الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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الاحتلال الإسرائيلي يكثف غاراته على حي الزيتون ومدينة غزة

غزة
غزة

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” بوجود غارات إسرائيلية تستهدف مناطق شمال قطاع غزة، وأن الاحتلال يكثف غاراته على مناطق حي الزيتون ومدينة غزة، وجيش الاحتلال يواصل توغله في مناطق بخان يونس.

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وذكرت قناة مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من رام الله منذ قليل، أن الاحتلال الإسرائيلي اقتحم بتعزيزات عسكرية كبيرة قرى في رام الله، وفتشت المكازل وتحطيم محتوياتها بشكل متعمد وعنيف.

تفتيش الاحتلال للمنازل

وأضافت خلال رسالة على الهواء، أن الاحتلال لا يفتش المنازل فقط وإنما تكسر المنزل كله وتعبث بمحتوياته، ووضع شعراات عنصرية بالمنازل، كما أنه جرى اعتقال سيدة بسبب أن قوات الاحتلال تريد من زوجها تسليم نفسه فألقوا القبض على الزوجة، وكذلك فعلوا مع شاب للضغط على ذويه لتسليم أنفسهم.

القبض على النساء والأطفال

وتابعت أنه منذ السابع من أكتوبر والعديد من النساء الفلسطينيات والأطفال تم اعتقالهم للضغط على ذويهم لتسليم أنفسهم.

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