الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

موعد اجتماع البنك المركزي لتحديد سعر الفائدة

البنك المركزى
البنك المركزى

موعد اجتماع البنك المركزى لتحديد سعر الفائدة .. تناقش لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري سعر الفائدة، سواء بالثبات أو الارتفاع على الإيداع والإقراض، غدًا الخميس 21 ديسمبر.

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اجتماع البنك المركزي.. اقتصادي يكشف أسباب تثبيت سعر الفائدة

موعد اجتماع البنك المركزى

وتصدر موعد اجتماع البنك المركزى، مؤشرات البحث، خاصة أنه الاجتماع الأخير للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في عام 2023، وقد كشفت وكالة رويترز في استطلاع أن البنك المركزي المصري قد يبقي على أسعار الفائدة لليلة واحدة.

 البنك المركزى

جدير بالذكر قام البنك المركزى، خلال اجتماعه السابق لشهر نوفمبر، بتثبيت سعر الفائدة على عائدى الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وإبقاء سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى 19.25% و20.25% و19.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.

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