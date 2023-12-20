أسعار الخضروات.. إنخفاض أسعار البصل بأسواق البحيرة اليوم الأربعاء

إنخفضت أسعار البصل بأسواق الخضروات والفاكهة ، بقري ومدن محافظة البحيرة، اليوم الأربعاء الموافق 20من شهر ديسمبر2023 حيت تراوحت الأسعار مابين 25 إلى 28 جنيها للكيلو، بينما تراوحت أسعار البطاطس، مابين 14 إلي 18 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الطماطم 10إلي 12جنيها.

وتراوحت أسعار القلقاس مابين 20 إلى 25جنيها للكيلو وتراوحت أسعار الخيار مابين 10 إلي 12جنيها للكيلو ،والفلفل البلدي مابين 18 إلى 22 جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار الفلفل ألوان مابين 30إلي 35جنيها للكيلو ،وتراوحت أسعار الليمون مابين 10إلي 12جنيها للكيلو ،وتراوحت أسعار الباذنجان الأبيض مابين 5إلي 8جنيهات للكيلو ، بينما تراوحت أسعار الباذنجان الأسود مابين 4إلي 6جنيهات للكيلو ،وتراوحت أسعار البامية مابين 30إلي 35جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الملوخية مابين 8إلي 10جنيهات للكيلو ،وتراوحت أسعار الثوم البلدي مابين 30إلي 35جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار الجزر الأصفر مابين 10 إلي 12 جنيها.

وفي أسواق الفاكهة تراوحت أسعار البرتقال مابين 10إلي

12 جنيها للكيلو ، بينما تراوحت أسعارالعنب مابين 30إلي 35جنيها للكيلو ,وأسعار المانجو مابين 40إلي 45جنيها ، وتراوحت أسعار التفاح الأحمر مابين 40إلي 50جنيها للكيلو ،وتتراوح أسعار الموز مابين 14إلي 18جنيها للكيلو،وتتراوح أسعار البرقوق مابين 25إلي 35جنيها للكيلو .