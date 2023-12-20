إرتفاع أسعار الأسماك بأسواق البحيرة اليوم اذلأربعاء

شهدت أسواق الأسماك بمحافظة البحيرة اليوم الاربعاء، إرتفاع أسعار البوري، حيث تراوحت بين مابين 100 إلى 120جنيها حسب الحجم ، و تراوحت أسعار البلطي أحجام كبيرة مابين 80 إلى 90 جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار البلطي أحجام متوسطة مابين 65 إلي 70جنيها للكيلو ، وترواحت أسعار البلطي أحجام صغيرة مابين 40 إلى 55جنيها للكيلو .

وتراوحت أسعار الجمبري الطازج كبير الحجم مابين 250إلي 300جنيها للكيلو ، بينما تراوحت أسعار الجمبري أحجام المتوسطة مابين 200إلي 220جنيها للكيلو ،وتراوحت أسعار الأحجام الصغيرة مابين 170إلي 190جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار الجمبري المجمد مابين 150إلي 180جنيها للكيلو.

وتفاوتت أسعار السردين البلدي مابين 55 إلي 70جنيها للكيلو ،بينما تراوحت أسعار السبيط مابين 190إلي 220جنيها للكيلو، كما تراوحت أسعار الأسماك المجمدة مابين 60 إلي 70جنيها للكيلو .