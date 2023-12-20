دعاء فاروق وزوجها.. أسرار عن حياتهم الأسرية والزوجية تكشفها لأول مرة (فيديو)

الإعلامية دعاء فاروق .. بحث عنها الملايين خلال الساعات الأخيرة عقب لقائها بصحبة زوجها عماد مختار، مع الإعلامي عمرو الليثي وكشفهم لأصعب أوقات واجهتهم في حياتهم الزوجية، لتتصدر بعدها ترندات محرك البحث جوجل بمصر والمملكة العربية السعودية.

مشاعر دافئة وخفة ظل وحس فكاهي هؤلاء كانوا الراعب الرسمي لحلقة دعاء فاروق وزوجها عبر استضافتهم ببرنامج "واحد من الناس"، الذي فتحت فيه صندوق أسرارهم ، وطريقة تعارفهم وزواجهم وأصعب الأوقات والأزمات التي مروا بها .

وعن طريقة تعارفهم قال مختار أن التعارف بينهم كان عن طريق إيمان شقيقته مؤكدًا إعجاب والدته بها، وقال:"تم ترتيب مقابلة ووقتها حصل إعجاب متبادل، هي دمها خفيف جدا وجميلة ومثقفة وأخلاقها عالية ومن بيت أصيل وهذا ما جذبني لها ، وتزوجنا بسرعة في خلال شهرين، وأنا رجل شرقي ولم اكن اعرف طباعها واصدقائها، وهي ست بيت شاطرة ، وبحب اكل من أيدها وتجيد طبخ المكرونات الحمام واللحوم والملوخية".

وفاجأت الإعلامية دعاء فاروق الجميع بفرق العمر بينها وبين زوجها قائلة:"أنا أكبر من عماد بـ 6 شهور، والحياة مستمرة بينا لمدة 20 سنة، الله أكرمنا ببعض، ووالدته سيدة طيبة ولذيذة وفرفوشة وأول مرة تحدثني عن عماد سالتها عن عمره ثم قولت لها أنا اكبر منه وقالتلي مش باين عادي، وطيبتها وشخصيتها كان عامل أساسي وشجّعني على الزواج منه".

وتابعت:"جوزي سي السيد وفضلنا وقت طويل عقبال ما اخدنا على بعض، وفي حاجات معينة كانت مروفوضة في الأل زي حفلات القنوات وكنت ببكي كتير علشان اروح".

ولفتت فاروق إلى أنها عملت ببداية حياتها كمضيفة طيران وقالت :"كنت مضيفة ارضي وتركتها بسبب الطول، ثم قدمت عدد من البرامج المتنوعة ثم الدينية في بعض القنوات الفضائية، ولكن بعد الحجاب القنوات والناس كانوا شايفنا في قالب واحد محدد لكن الحمدلله قدرنا نظهر بشكل افضل والناس بقت بتشوف ان مفيش اختلاف بيننا وبينهم واعتز بعدد من الحلقات، واحب برنامج حياتنا واحب الحديث عن مشاكل الناس وهمومها وأكون سبب في رسم الابتسامة على شفاههم".

وعن أزمة مرضه بسرطان القولون قال:"الحمد لله الأزمة عدت..شعرت ببعض الألم وأخدت مسكنات وكان قبلها عندي ألم فى الضهر ولم أكن أقلق بشأنه وعندما زاد الألم ذهبت إلى طبيب فطلب منى تحاليل وأشعة، وبعدها قال إنه ورم وبإذن الله بسيط، وبعدها عرفت أنه سرطان القولون وقولت الحمدلله، ولكني كنت متفاجئ لأني لا أتناول الطعام في الخارج ورياضي وكنت اريد أن اعرف السبب فأجاب الطبيب أن الحالة النفسية مهمة جدا وممكن تكون السبب بنسبة كبيرة".

بينما كان رد فعل زوجته دعاء فاروق مختلف حيث انهارت وقتها قائلة:"بعد ما عمل المنظار علمنا أنه ورم وقال لى الدكتور لا أعرف حميد أو خبيث وكان ورم فى القولون وحين ابلغنا الطبيب أنه سرطان القولون كانت صدمة قوية وقال عماد الحمد لله، ولكن أنا انهارت، الصدمة كانت قوية وألمه كان كبير ورهيب، لدرجة أنه فى مرحلة معينة كان يخبط راسه فى الحيطة من الألم وكان مهم جدا الحالة النفسية للمريض، ووقتها كنت مش بسيبه بجاوره لاسانده وأخفينا المرض لمدة عام ونصف عن الناس وبخاصة والدته ".

ليؤكد زوجها أنه اكتشفها في تلك المرحلة لأنها شخص مشاعره ضعيفة وحساسة قائلًا: "دعاء ضعيفة جدا وكانت بتعمل نفسها قوية وتقولي ما تخفش ولكنها تبكي، وأنا اكتشفت دعاء فى محنة المرض، كانت مفاجأة لي، قولت هي هتحتاس وهتبقى مرتبكة ولكنها كانت ملمة بكل شىء ولا تغفل عن أمر من أشعة وتحاليل ومواعيد وكله".

أكثر الدعوات المحببة لدعاء فاروق

وأضافت فاروق أنها كانت تشعر بألم شديد في بطنها ليؤكد لها الطبيب أنها لابد من استئصال الرحم وبالفعل أجرت عملية لاستئصال الرحم، مؤكدة أن تلك الأزمات القوية كان لها تأثير كبير في نفوسهم قائلة:" الأزمات دي قربتنا من بعض أوي".

وفي ختام الحلقة قالت أنها تحب دعوة حماتها لهم وهي :"اللهم يهدي سركم".