«إيفولف للاستثمار القابضة» تعكف على دراسة تفعيل خطة الرقابة المالية حول تداول «المشتقات» «أونلاين»

20 كياناً من الشركاء

تعكف شركة إيفولف للاستثمار القابضة خلال الفترة القادمة فى إطار رؤيتها وخطة هيئة الرقابة المالية والبورصة بالتعاون المشترك بينهم على دراسة أساليب تفعيل خطة الهيئة فيما يتعلق بالمشتقات، كواحدة من المنتجات المالية والاستثمارية المهمة، والمتنوعة لتقديمها للمستثمرين.

كانت شركة «بيتابس مصر»، العاملة فى توفير حلول المدفوعات بين الشركات قد وقعت مؤخرا شراكة استراتيجية مع شركة «منجم mnGm-»، وهى منصة المعادن الثمينة الرقمية التابعة لمجموعة إيفولف للاستثمار القابضة والمتخصصة فى مجال تداول المعادن الثمينة لإتاحة حلول الدفع الرقمى عبر البطاقات للعملاء والمستثمرين الراغبين فى الشراء والاستثمار بالمعادن الثمينة أونلاين وعلى رأسها الذهب.

قال الدكتور سامح الترجمان، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة «إيفولف للاستثمار القابضة» فى تصريحات خاصة لـ«الوفد» إن الشركة حريصة على تقديم كل ما هو جديد ومبتكر من المنتجات الاستثمارية «أونلاين» والتى تضيف عمقا فى سوق الأوراق المالية، بالتعاون مع الرقابة المالية والبورصة.

أشار إلى حرص «إيفولف» أيضاً على تسهيل الاستثمار فى كل المنتجات والأدوات المالية وفقا لأعلى معايير الشفافية الصادرة من الجهات الرقابية، علما بأن الشركة تتعاون مع نحو 20 كيانا وشريكا لتقديم المنتجات المتنوعة والمبتكرة للسوق.. كما كانت الشركة قد حققت نجاحا فى صندوق الذهب الذى أطلقته منذ عدة أشهر، حيث استطاع استقطاب شريحة كبيرة، من المستثمرين وصل إلى 30 ألف مستثمر، وبقيمة 260 مليون جنيه، خاصة أن استثمارات الذهب تصل من 5% إلى 25% من إجمالى الاستثمارات، بأى محفظة استثمارية.