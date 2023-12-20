سعر جرام الذهب يسجل 2950 جنيهًا لأول مرة فى تاريخ الصاغة

شهدت أسعار الذهب في مصر، ارتفاعًا بالأسواق المحلية ومحلات الصاغة مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء 20ديسمبر2023، بقيمة 30 جنيهًا في سعر الجرام، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية نحو 2950 جنيهًا مقابل سعره أمس 2920 جنيها .

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24 يسجل 3371 جنيها.

عيار 21 يسجل 2950 جنيهات.

عيار 18 يسجل 2528 جنيهات.

عيار 14 يسجل 1972 جنيها.

الجنيه الذهب 23600 جنيها.

تطورات الذهب عالمياً

ارتفعت أسعار الذهب لتبقى فوق مستوى الألفي دولار، في التعاملات المبكرة الأربعاء، مدعومة بتوقعات بأن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الفائدة العام المقبل، فيما يترقب المستثمرون بيانات التضخم في الولايات المتحدة المقرر نشرها في وقت لاحق من الأسبوع.

أشار المركزي الأميركي، الأسبوع الماضي، إلى أن مرحلة التشديد النقدي قد انتهت، وألمح إلى أن العام المقبل قد يشهد تخفيضات في أسعار الفائدة.

وقال رافائيل بوستيك رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا أمس الثلاثاء إنه لا توجد "ضرورة ملحة" حاليا لخفض أسعار الفائدة بالنظر لقوة الاقتصاد.

وقال مات سيمبسون المحلل لدى سيتي إندكس إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي "يتراجع فيما يتعلق بتخفيضات أسعار الفائدة، وما لم نشهد تقريرا أضعف لتضخم نفقات الاستهلاك الشخصي، فقد يكون هناك مجال لخيبة أمل من أولئك الذين يطالبون بخفض الفائدة في مارس، وللحد من احتمالات الاتجاه الصعودي للذهب".

ويترقب المستثمرون حاليا تقرير مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي لشهر نوفمبر وهو المقياس المفضل لدى المركزي الأميركي للتضخم الأساسي. ومن المقرر صدوره الجمعة.

التغير في الأسعار

لم تشهد أسعار الذهب في المعاملات الفورية تغيرا يذكر مسجلة 2039.89 دولار للأونصة، بحلول الساعة 0520 بتوقيت غرينتش. وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2053.20 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 24.11 دولار للأونصة، وزاد البلاتين 0.3 بالمئة أيضا إلى 957.41 دولار، وصعد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1225.21 دولار للأونصة.

شعبة الذهب تكشف تطورات الأسعار

وأعلنت شعبة الذهب في وقت سابق أن الطلب على الذهب في مصر ارتفع بشكل ملحوظ على السبائك والجنيهات الذهب مما تسبب فى تحرك الأسعار إلى مستويات فوق 2900 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر.

وذكر سامح عبد الحكيم عضو شعبة الذهب في تصريحات تلفزيون اليوم السابع إلى أن اتجاه المستهلكين نحو الشراء يكون مع ارتفاع الأسعار، وحاليا الطلب على المشغولات تراجع بشكل طفيف لصالح السبائك الذهب والعملات والجنيهات.