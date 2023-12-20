ضبط عامل وسائق شرعا في التخلص من عمهما بالبلينا

استقبل مستشفى البلينا المركزي موظف في منتصف العقد السادس من العمر يقيم بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج مصابًا بجرح طعني بالصدر من الناحية اليسرى تعدى عليه نجلي شقيقه بالضرب بسلاح أبيض وإحداث إصابته بسبب خلافات عائلية وجرى تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي لتلقي العلاج وتم ضبط المتهمين والسلاح المستخدم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد بورود إشارة لمركز شرطة البلينا من المستشفى المركزي بوصول "محمود . ج . م . م" 53 سنة موظف ومقيم دائرة المركز مصاباً بجرح طعني بالصدر من الناحية اليسرى وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي .

إنتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص وسؤال المصاب إتهم نجلي شقيقه كل من :- "محمود . م . ج . م" 27 سنة عامل و"هشام . م . ج . م" 25 سنة سائق ومقيمان بذات الناحية بالتعدي عليه بالضرب بسلاح أبيض كان بحوزة الثاني وإحداث إصابته المشار إليها بسبب خلافات عائلية .

تم ضبط المتهمين والأداة المستخدمة "سكين" بإرشاد الثاني وبمواجهتهما أقرا بإرتكابهما الواقعه لذات السبب .

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .