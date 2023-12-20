محمد الشحات: صندوق تمويل مشاريع الشباب أفضل ثمرة لمهرجان الجونة السينمائي

أشاد الفنان محمد الشحات بالصندوق التأسيسي الذي أطلقه مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة وذلك لتمويل مشاريع أفلام الشباب بالإضافة إلى الدعم المالي اللازم لصناع الأفلام المصرية والعربية، لبدء تطوير أفكار مشاريع أفلامهم كخطوة هامة للتركيز على تطوير صناعة السينما.

وأضاف محمد الشحات بأن مبادرة مهرجان الجونة السينمائي لإطلاق هذا الصندوق بقيمة 8 ملايين جنيه مصري يأني كخطوة استباقية لاكتشاف المواهب السينمائية الجديدة التي ابتكرت قصصاً أصلية، من خلال تأمين مرحلة التمويل الأولية، ليتمكن بعدها صناع الأفلام والمنتجين، من التواصل مع المؤسسات والمنتجين وبرامج التمويل والمنح، للحصول على تمويل إضافي.

وأشار الشحات بأن مهرجان الجونة السينمائي، في دورته السادسة، المقامة خلال هذه الأيام تقام في الفترة من 14 وحتى 21 ديسمبر الجاري، بمدينة الجونة، قدم العديد من النماذج الفنية المشرفة بالإضافة إلى تركيز العمل على تطوير صناعة السينما، مؤكدًا بأن مهرجان الجونة السينمائي أثبت نجاحه منذ العام الأول والذي كان له تأثير ملحوظ على صناعة السينما.