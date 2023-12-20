الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

شاشات عرض الولايات المتحدة تستقبل فيلم أبو نسب لمحمد إمام

فيلم أبو نسب
فيلم أبو نسب

أعلن الفنان محمد إمام عن إطلاق فيلمه الجديد "أبو نسب" في الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 29 ديسمبر إلى 4 يناير القادم.

وعلق محمد إمام في تدوينة له عبر حسابه على "إنستجرام"، قائلاً: "عرض فيلم أبو نسب للنجم محمد إمام بداية من 29 ديسمبر إلى 4  يناير بالولايات المتحدة الأمريكية".


تستقبل دور العرض السينمائي المصرية والعربية فيلم محمد إمام الجديد "أبو نسب"يوم الخميس المقبل ليندرج ضمن أفلام موسم رأس السنة.

واستطاع البرومو الرسمي لفيلم ابو نسب أن يحصد نسب مشاهدات مرتفعة للغاية خلال أيام قليلة من طرحه عبر المنصات الرقمي.. إذ حصد البرومو الخاص بفيلم "أبو نسب" نسب مشاهدات تٌقدر بــ 5 ملايين مشاهدة المقرر طرحه بالسينمات خلال الأيام المقبلة عقب سلسلة من التأجيلات.

أحداث فيلم أبو نسب

ويضم الفيلم مجموعة من النجوم والنجمات من أبرزهم؛ الفنانة هالة فاخر، وماجد الكدواني يتولى شخصية والد الفنانة ياسمين صبري ضمن أحداث العمل، وتدور أحداث العمل في إطار كوميدي حول المشكلات التي تحدث بين النسايب وبعضهما ومشكلات تواجه الشباب.


أبطال فيلم أبو نسب

وفيلم أبو نسب من بطولة من بطولة ياسمين صبري، ومحمد إمام، وماجد الكدواني، وهالة فاخر، ومحمد لطفي ووفاء عامر، وآخرين والعمل من تأليف أيمن وتار والإخراج لـ رامي إمام.


ويشهد هذا الفيلم تأكيد على ثنائية محمد عادل إمام وياسمين صبري، حيث أن هذا الفيلم هو التعاون السينمائي الثالث بينهما، حيث تعاونا من قبل للمرة الأولى في فيلم "جحيم في الهند" عام 2016، ثم تقابلا للمرة الثانية في فيلم "ليلة هنا وسرور" عام 2018، ويعودان للعمل معًا بعد غياب 5 سنوات في فيلم "أبو نسب".

يبدأ عرض الفيلم ضمن موسم أفلام رأس السنة 2024 على أن يعرض في سينمات الخليج وعدد من الدول العربية.

فيلم أبو نسب
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