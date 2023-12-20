حالة الطقس حتى الجمعة.. انخفاض طفيف في درجات الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة حتى الجمعة المقبل 22 ديسمبر 2023.

وتشهد البلاد انخفاضا طفيفا فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء، مائل للحرارة علي جنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

الأربعاء 20 ديسمبر:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 21 درجة الصغرى 14.



السواحل الشمالية العظمى 21 درجة الصغرى 13.



جنوب سيناء العظمى 25 درجة الصغرى 17.



شمال الصعيد العظمى 22 درجة الصغرى 09.



جنوب الصعيد العظمى 26 درجة الصغرى 13.





الخميس 21 ديسمبر:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 21 درجة الصغرى 14.



السواحل الشمالية العظمى 21 درجة الصغرى 13.



جنوب سيناء العظمى 26 درجة الصغرى 17.



شمال الصعيد العظمى 22 درجة الصغرى 09.



جنوب الصعيد العظمى 27 درجة الصغرى 14.



الجمعة 22 ديسمبر:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 20 درجة الصغرى 13.



السواحل الشمالية العظمى 20 درجة الصغرى 12.



جنوب سيناء العظمى 24 درجة الصغرى 16.



شمال الصعيد العظمى 20 درجة الصغرى 08.



جنوب الصعيد العظمى 24 درجة الصغرى 13.

