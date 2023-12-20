أسهل طريقة لعمل كاسترد بالبسكويت والكاكاو

حلوى الـ كاسترد بالبسكويت والكاكاو من الوصفات اللذيذة التي تتميز بمذاق طيب يعشقه الكبار والصغار، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيره.





كاسترد

طريقة عمل كاسترد بالبسكويت والكاكاو

المقادير

- بسكويت الشاي السادة : نصف كوب (مفتت)

- حليب : 4 اكواب (سائل)

- سكر : نصف كوب

- بودرة الكاكاو : 2 ملعقة كبيرة

- بودرة الكاسترد الجاهزة : 4 ملاعق كبيرة



طريقة التحضير

قومي بوضع الحليب على نار متوسطة وأضيفي بودرة الكاسترد، والسكر، والكاكاو، وحركي جيداً حتى يذوب الخليط في الحليب.

خففي النار مع الاستمرار بالخلط حتى يصبح المزيج كثيفاً.

ارفعي القدر عن النار، وأضيفي البسكويت المطحون، وحركي حتى تتجانس المكونات.

وزعي الكاسترد في أكواب وأدخليها الثلاجة لمدة 3 ساعات على الأقل قبل التقديم.

زيني بحسب الرغبة وقدميه بارداً.