عاجل
ثنائي الأزمة في قائمة منتخب مصر المبدئية لأمم أفريقيا
الأربعاء 20 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

أسهل طريقة لعمل كاسترد بالبسكويت والكاكاو

كاسترد بالبسكويت
كاسترد بالبسكويت

حلوى الـ كاسترد بالبسكويت والكاكاو من الوصفات اللذيذة التي تتميز بمذاق طيب يعشقه الكبار والصغار، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيره.


 

كاسترد

طريقة عمل كاسترد بالبسكويت والكاكاو

المقادير

- بسكويت الشاي السادة : نصف كوب (مفتت) 

- حليب : 4 اكواب (سائل) 

- سكر : نصف كوب 

- بودرة الكاكاو : 2 ملعقة كبيرة 

- بودرة الكاسترد الجاهزة : 4 ملاعق كبيرة 
 

طريقة التحضير

قومي بوضع الحليب على نار متوسطة وأضيفي بودرة الكاسترد، والسكر، والكاكاو، وحركي جيداً حتى يذوب الخليط في الحليب.

خففي النار مع الاستمرار بالخلط حتى يصبح المزيج كثيفاً.

ارفعي القدر عن النار، وأضيفي البسكويت المطحون، وحركي حتى تتجانس المكونات.

وزعي الكاسترد في أكواب وأدخليها الثلاجة لمدة 3 ساعات على الأقل قبل التقديم.

زيني بحسب الرغبة وقدميه بارداً.

مواد متعلقة

يباع 11 ضعف سعره| فستان الأميرة ديانا يحطم الرقم القياسي في عالم الموضة

فنانون يعلنون تضامنهم مع القضية الفلسطينية بالكوفية والعلم|مهرجان الجونة يشهد وطنية الحضور

الاحتشام يعكس أناقة مي فاروق في حفل أم كلثوم والجمهور يلقبها بـ"سلطانة النغم"

45 سنة فنية لـ أحمد راتب.. بدأت بـ 2 جنيه في اليوم وانتهت بمجاورة الزعيم

موعد عزاء زوج الدكتورة إيناس عبد الدايم

بعد اعتذار ZARA عن حملتها المسيئة لغزة|رد فعل عنيف واقتحام أحد الفروع بالأكفان (فيديو)

في ذكرى رحيلها..حقيقة زواج زبيدة ثروت من عبدالحليم حافظ وقصة تأمينها على عينيها

فوائد سحرية لزيت بذور اليقطين للشعر| الطريقة الصحيحة لنتيجة فعالة
الجريدة الورقية