الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

علي خطى المطاعم| طريقة عمل بيتزا باللحمة المفرومة والخضار

بيتزا باللحمة المفرومة
بيتزا باللحمة المفرومة

بيتزا باللحمة المفرومة من الوصفات اللذيذة والتي يفضلها محبي البيتزا، فتحتوي علي مذاق شهي كما تحتوي علي البروتين الهام لجسمك، وخلال السطور التاليه نقدم لك طريقة تحضيرها.


 

بيتزا باللحمة المفرومة

طريقة عمل بيتزا باللحمة المفرومة والخضار

المقادير

- لحم بقر مفروم : نصف كيلو 

- الزيت النباتي : 4 ملاعق كبيرة 

- طماطم : 1 حبة (مقطعة مكعبات) 

- الفليفلة الحمراء : ربع كوب 

- الفلفل الاحمر الحار : ملعقة كبيرة 

- جبن الشيدر : كوب (مبشور) 

- معجون الطماطم : ملعقة كبيرة 

- عجينة البيتزا : مقدار (جاهزة) 

 

طريقة التحضير

سخني الزيت النباتي في مقلاة على نار متوسطة، ثم أضيفي اللحم المفروم ونكّهي بالملح، والفلفل الأحمر الحار، وحركي اللحم حتى ينضج.

اصنعي قرص دائري الشكل من عجينة البيتزا، وضعيها في صينية فرن مدهونة بالقليل من الزيت.

سخني الفرن على درجة حرارة 180 مئوية، ثم اخبزي العجينة في الفرن لمدة 5 دقائق.

اخلطي اللحم المفروم مع معجون الطماطم. 

وزعي مزيج اللحم والصلصة، والطماطم المقطعة على قرص البيتزا، ثم رشي جبن الشيدر على الوجه.

أدخلي صينية البيتزا في الفرن مرة أخرى حتى تنضج العجينة بشكل كامل ويذوب الجبن.

أخرجي البيتزا من الفرن واتركيها جانباً حتى ترتاح قليلاً وقدميها ساخنة.

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