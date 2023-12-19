أمر قاضي المعارضات بالقليوبية ، بتجديد صاحب محل أحذية 15 يوما علي ذمة التحقيقات ، بتهمة قتل شخصين بسبب تعرض فتاة للمعاكسة في شبرا الخيمة.

القصة الكاملة لانهاء حياة شخصين علي يد صاحب محل أحذية بشبرا الخيمة

وفي وقت مسبق شهدت مدينة شبرا الخيمة مقتل شخصين في مشاجرة علي يد صاحب محل أحذية ، بسبب معاكسة الشخصين الذين قتلا لإحدى الفتيات المارة، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، وتم إخطار اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، وجرى نقل الجثتين إلى مستشفى ناصر العام، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

كانت البداية بتلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية ، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة إشارة من المستشفى بوصول جثتين إثر طلق ناري.

وكشفت التحريات بقيادة المقدم احمد موسي رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة مصرع المجنى عليهما «يحيى. س» و«عمر. ع» على يد صاحب محل احذية أثناء دفاعه عن احدى الفتيات المارة، قام المجنى عليهما بمعاكستها أمام المحل الخاص به، فنشبت بينهم مشاجرة وقام المتهم خلالها بإطلاق أعيرة نارية أودت بحياتهما.

وعقب تقنين الإجراءات بقيادة معاونى رئيس المباحث تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بالتصريح بدفن الجثتين عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعى.

عقب سقوط الأسانسير عليه.. وفاة لاعب كرة ناشئين بنادي سيراميكا من المنيا

كما شهد مركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا،واقعة مؤسفة ، حيث لقي لاعب كرة في ناشئين نادي سيراميكا مصرعه ، إثر تأثره بجراحة، عقب سقوط الأسانسير عليه من الدور الأعلى.

كانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالمنيا ، إخطارًا يفيد بمصرع سيف جميل فاروق 13 سنة، من إحدى قرى مركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا، إثر تأثره بجراحة، عقب سقوط الأسانسير عليه من الدور الأعلى.

وكشفت البيانات الأولية أن الشاب المتوفي كان ينظر لأسفل من مكان الأسانسير، متوقعا صعوده لأعلى، ولكن تفاجئ بنزوله من أعلى، وصدمه في رأسه، ما أفقده الوعي وأدى إلى وفاته، وشيع المئات من أهالي قريتة الجنازة.