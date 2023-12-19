الشبورة تغيم على طريق أسيوط الزراعي

الشبورة متواجدة حاليًا على طريق أسيوط الزراعي .. والشبورة المائية هي ظاهرة جوية تحدث عندما يتواجد الهواء البارد فوق سطح مائي دافئ. ومع تحرك الرياح، يتم تشكل أجزاء صغيرة من القطيرات المائية في الهواء، مما يؤدي إلى تشكل الشبورة. وتعتبر الشبورة ظاهرة جوية خطرة تؤثر على رؤية السائقين أثناء القيادة، وبالتالي قد تسبب حوادث مرورية.

وفي الساعة 8:30 صباحًا ومع مرور الوقت، ستبدأ الشبورة في التلاشي تدريجيًا. ومع ذلك، ينصح بالحذر عند القيادة على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية، وأيضًا عند السفر من وإلى القاهرة ومحافظات الوجه البحري.

توجيهات الهيئة العامة للارصاد الجوية للسائقين ومرتادي الطرق بأخذ الحيطة والحذر نظرًا لوجود الشبورة المائية التي يمكن أن تؤثر على رؤية الطريق وتزيد من خطر الحوادث المرورية. بالإضافة إلى ذلك ، تنصح السلطات بالابتعاد عن المسطحات المائية وتجنب القرب منها على الطرق السريعة والزراعية.

وفيما يتعلق بالأحوال الجوية المتوقعة خلال الـ 48 ساعة القادمة، من المتوقع أن تكون درجات الحرارة معتدلة نهارًا وباردة ليلاً. قد تستمر الشبورة المائية في الصباح على بعض الطرق الزراعية والسريعة بالقرب من المسطحات المائية والطرق المؤدية التي تربط بين القاهرة والمحافظات والجهات الشماليةإلى ومن محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى. قد تكون الشبورة كثيفة أحيانًا على المناطق الساحلية ومدن القناة والمناطق الشمالية والوسطى ومن الممكن أن تكون الشبورة كثيفة في بعض الأحيان على الوجه البحري ومدن القناة والمناطق الشمالية والوسطى من البلاد.

للتأكد من السلامة على الطرق ، يُنصح السائقون باتباع بعض الإجراءات الاحترازية مثل استخدام أضواء الضباب ، والحفاظ على مسافة آمنة بين المركبات ، وتجنب القيادة بسرعة عالية. كما يجب على السائقين البقاء مركزين وتركيز الانتباه على الطريق أثناء القيادة.

في النهاية ، علينا جميعًا أن نتذكر أن السلامة هي الأولوية القصوى عند القيادة في ظروف طقس غير ملائمة. لذا ، يجب أن نكون حذرين ونتخذ الاحتياطات اللازمة لتجنب الحوادث والمشكلات المرورية المحتملة.

بالنظر إلى هذه الأحوال الجوية، ينصح الأشخاص باتباع الاحتياطات اللازمة عند القيادة، مثل استخدام أضواء الضباب، وتقليل السرعة، والمحافظة على مسافة آمنة بين المركبات. وينصح أيضًا السائقين بتفادي السفر إذا كان ذلك غير ضروري، خاصةً في الأماكن التي يعتبر فيها تشكل الشبورة كثيفًا. حفاظًا على سلامتهم وسلامة الآخرين على الطرق.

الشبورة تغيم حاليًا على طريق أسيوط الزراعي