مونديال الأندية .. مانشستر سيتي إلى النهائي والأهلي أمام بطل اليابان على البرونزية

حسم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي ، تأهله إلى نهائي كأس العالم للأندية عقب فوزه على أوراوا الياباني بثلاثية من دون رد ، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب الجوهرة المشعة لحساب الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.





وضرب الفريق الإنجليزي موعدًا مع فلومنينيسي البرازيلي في نهائي البطولة يوم الجمعة المقبل ، على أن يلاقي الأهلي فريق أوراوا على برونزية البطولة اليوم ذاته.

وحملت ثلاثية السيتي توقيع كل من ماريوس لاعب الفريق الياباني في الوقت البديل للشوط الأول بالخطأ في مرماه ، ماتيو كوفاتتشيتش عند الدقيقة 52 ، برناندو سيلفا في الدقيقة 59.

وفد الأهلي يتابع اللقاء

كان مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ،قد كلف وفدًا من الجهاز الفني للفريق بحضور المواجهة من الملعب.

وكلف كولر مساعديه سامي قمصان وكارلوس برينجر، ومعهم ياسين الميكاري محلل الأداء، بحضور المباراة من ملعب الجوهرة بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.

وقام مارسيل كولر وباقي أفراد الجهاز الفني ولاعبو الفريق بمشاهدة المباراة بصالة الاجتماعات بفندق الإقامة، حيث سيواجه الأهلي الخاسر من الفريقين في المباراة القادمة لتحديد صاحب الميدالية البرونزية.

وكان الفريق قد خاض مرانه مساء اليوم الثلاثاء، استعدادًا للمباراة القادمة لتحديد الفريق الفائز بالميدالية البرونزية.