تواصل جهات التحقيق، التحقيقات مع صاحب سيارة دهس طالب، مما أسفر عن مصرعه في التجمع الأول.

التحقيق مع صاحب سيارة دهس طالب في التجمع الأول

وتلقي قسم شرطة التجمع الأول ، بلاغا بمصادمة ومتوفى أمام أحد المجمعات التجارية بمحور محمد نجيب بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين أنه حال عبور (طالب- مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول) الطريق بمحل البلاغ إصطدمت به سيارة مجهولة مما أسفر عن وفاته.

وأثناء السير فى إجراءات البحث حضر مرتكب الواقعة لديوان القسم من تلقاء نفسه ( طالب - مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول ) وبحوزته السيارة قيادته المتسببة فى الحادث.

وبمناقشته أقر أنه أثناء سيره محل البلاغ يصطدم بالمتوفى أثناء عبوره للطريق محل البلاغ معللًا سبب فراره خوفه من بطش الأهالى ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

كان هدفنا الربح السريع ..أقوال صيدلي وزميلته متهمين بغسل 21 مليون جنيه

كما تواصل نيابة الأموال العامة ، الاستماع لأقوال صيدلي وصيدلانية متهمين بقيامهما بغسـل 21 مليون جنيه من مديونية مستحقة عليهما لإحدى شركات تجارة الأدوية في القاهرة وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

وفي بداية التحقيق أنكر المتهمان الاتهامات الموجهة إليهم من قبل النيابة ولكن عند مواجهتهما بالتقارير البنكية والإيصالات الخاصة بمحل الجريمة وكذلك مواجهتهما بالتحريات الأولية اعترفا بارتكاب الواقعة قائلين “ حاولنا نجمع فلوس من الأدوية والشركات ولكن خلينا تجارتنا في العقارات والسيارات بفلوس تجارة الأدوية ، وكان القصد الربح السريع وعلشان ما حدش يسألنا عن فلوس تجارة الأدوية عملنا عقود بأسماء ناس من أهلنا تثبت ملكيتهم للعقارات والسيارات دي”.

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صيدلى وصيدلانية "لهما معلومات جنائية") لإمتناعهما عن سداد المديونية المستحقة عليهما لإحدى شركات تجارة الأدوية مما مكنهما من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية.

وكشفت التحقيقات محاولتهما غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء الوحدات السكنية والسيارات).

وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهمين من حصيلة نشاطهما الإجرامى بـ 21 مليون جنيه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.