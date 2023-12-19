رئيس جامعة أسيوط يصدر قرارين لمركز ضمان الجودة وقسم علوم البيئة

أصدر الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، قرارين؛ بالإشراف على مركز ضمان الجودة والتأهيل للاعتماد بالجامعة، وقسم علوم البيئة ومعالجة التلوث؛ بكلية تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية

ووجه الدكتور أحمد المنشاوي، بضرورة الحرص على زيادة مجالات التفوق والتميز لتحقيق مراكز متقدمة في مختلف المجالات؛ مؤكدا على عددًا من المهام ذات الأولوية فى هذه المرحلة التي تستهدف تنفيذ خطة الجامعة، واستراتيجية التعليم العالي والبحث العلمي

وتضمنت قرارات رئيس الجامعة؛ تكليف الدكتور إبراهيم محمد إسماعيل الأستاذ المتفرغ بقسم هندسة القوي الميكانيكية بكلية الهندسة بالجامعة، مشرفاً عاماً علي مركز ضمان الجودة والتأهيل للاعتماد بالجامعة، وذلك لمدة عام

وندب الدكتور محمود حشمت أحمد عبد الغفار الأستاذ المساعد بقسم هندسة التصميم الميكانيكي والإنتاج، بكلية الهندسة بالجامعة؛ بالإشراف علي قسم علوم البيئة ومعالجة التلوث؛ بكلية تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية، وذلك لمدة عام.

تأتي هذه القرارات في إطار تطوير وتعزيز جودة التعليم والبحث العلمي في جامعة أسيوط. وتهدف إلى تحسين الأداء والتقييم في المركز الذي يعمل على ضمان جودة التعليم وتأهيل البرامج الأكاديمية للاعتماد الوطني والدولي. كما تهدف أيضًا إلى توفير بيئة نظيفة ومستدامة في قسم علوم البيئة ومعالجة التلوث، وتعزيز البحث العلمي في هذا المجال المهم.

يعتبر الدكتور أحمد المنشاوي من القادة الأكاديميين المتميزين في مصر، حيث يحظى بسمعة عالمية في مجال التعليم والبحث العلمي. وقد قاد جامعة أسيوط بنجاح، وعمل على تعزيز روح التفوق والتميز في المؤسسة. تأتي هذه القرارات بمثابة استدامة لرؤية الدكتور المنشاوي في إحداث تغييرات إيجابية في الجامعة وتعزيز المستوى الأكاديمي والبحثي فيها.

من المتوقع أن تؤدي تلك القرارات إلى تعزيز التميز والابتكار في كل مجال، وتحقيق تطلعات الجامعة في رفع مستوى التعليم وتحقيق التنمية المستدامة. وتشكل هذه القرارات خطوة هامة في إطار تحسين جودة التعليم وتعزيز سمعة جامعة أسيوط في الساحة الأكاديمية. يأمل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس في الجامعة أن يكون لهذه القرارات تأثير كبير على تطور الجامعة وتقدمها في المستقبل.