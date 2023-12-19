زيلينسكى: الولايات المتحدة لن تخون أوكرانيا وستفى بوعودها

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة "لن تخون" أوكرانيا، رغم القلق المتزايد من تراجع المساعدة الغربية لكييف في وجه الغزو الروسي.

وأضاف زيلينسكي في مؤتمره الصحافي السنوي: "أنا واثق بأن الولايات المتحدة لن تخوننا"، مشدداً على أن واشنطن "ستفي" بوعودها.

وفى سياق آخر، أكد وزيرالخارجية البريطانى ديفيد كاميرون، الذى يزور باريس حاليا، أن المملكة المتحدة وفرنسا ستدعمان أوكرانيا طالما كان ذلك ضروريا.

وقال كاميرون ، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيرته الفرنسية كاترين كولونا "إن لندن وباريس كانتا داعمتين قويتين لأوكرانيا وستظلان كذلك، طالما كان ذلك ضروريا"..مضيفا : "أنه إذا استمر هذا الدعم ليس لدي شك في أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيخسر هذا الصراع الروسي الأوكراني.

وأشار إلى أنه في بداية الصراع فشلت روسيا في تحقيق أهدافها ثم جاءت المقاومة المدوية للأوكرانيين الذين صدوا الروس..قائلا : "أما الفصل الثالث من الصراع هو الأصعب في حين تواجه أوكرانيا صعوبات على أرض المعركة في مواجهة القوات الروسية لكن الفصل الرابع لايزال بحاجة إلى الكتابة ، ونحن بحاجة للتأكد من أنه مكتوب على نحو صحيح.

ومن جانبها .. أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية أن البلدين يعملان جنبا إلى جنب منذ بداية الأزمة لضمان عدم فوز "العدوان الروسي" في هذه الحرب..قائلة :"نأمل في تعزيز هذا التعاون بشكل أكبر ، من الواضح أن مصير أوكرانيا على المحك، وكذلك أمن القارة الأوروبية".

وفى وقت سابق، دعا وزير الخارجية البريطانى ديفيد كاميرون اليوم الثلاثاء، لزيادة التنسيق الأوروبى لمعالجة الأزمات الإنسانية المتفاقمة خاصة فى غزة وأوكرانيا.

وقال كاميرون قبيل زياته لباريس وروما المقرره اليوم وفقا لما أورده الموقع الرسمي للحكومة البريطانية - "بينما نواجه بعضًا من أكبر التحديات التي يواجهها الأمن الدولي في حياتنا، يجب أن تكون استجابتنا تتسم بالقوة والمرونة مع حلفائنا الأوروبيين".. مضيفا :"بالتزامن مع الوضع الإنساني اليائس في غزة، أصبح من المهم أكثر من أي وقت مضى تعزيز تحالفاتنا والتأكد من أن صوتنا مسموع".