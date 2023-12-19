عميد إعلام الأزهر يشارك في المؤتمر العلمي السابع لكلية الإعلام بالجامعة الحديثة

شارك الأستاذ الدكتور رضا أمين، عميد كلية الإعلام بجامعة الأزهر، في المؤتمر العلمي السابع لكلية الإعلام بالجامعة الحديثة (MTI)، والذي أقيم على مدار يومين من١٧_١٨ من شهر ديسمبر الحالي.

جاء المؤتمر بعنوان: "الإعلام والتنمية السياحية وحماية التراث" برعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتورة ألفت كامل، رئيس الجامعة الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات والدكتور سامي الشريف، عميد كلية الإعلام بالجامعة الحديثة والدكتورة ميرال مصطفى، وكيلة الكلية للدراسات العليا والبحوث.

تعقيب عميد إعلام الأزهر على البحوث العلمية المنشورة في الجلسة العلمية الثالثة للمؤتمر

وتَمثَّلت مشاركة عميد إعلام الأزهر في تعقيبه على البحوث العلمية المنشورة في الجلسة العلمية الثالثة للمؤتمر، والتي ناقَش فيها ستة أبحاث علمية لمجموعة باحثين من جامعات مختلفة، حول أدوار وممارسات العلاقات العامة بالهيئات السياحية والسفارات، واستخدامات الحكومة منصات مواقع التواصل الاجتماعي وتخطيط الحملات الإعلانية.بهدف التسويق السياحي لمصر.

من جانبه وجه عميد الكلية الشكر للأستاذ الدكتور سامي الشريف، عميد كلية الإعلام بالجامعة الحديثة والقائمين على تنظيم المؤتمر ودعوته إلى المشاركة في فعالياته العلمية، مؤكدًا أهمية موضوع المؤتمر لا سيما في المرحلة المقبلة بعد دخول مصر فترة رئاسية جديدة تتطلع فيها إلى مزيد من الإنجازات والإصلاحات؛ لبناء دولة حديثة، لافتًا إلى أن قطاع السياحة والآثار يمثل رافدًا مهمًا للاستثمار وزيادة الدخل القومي؛ لذا جاء المؤتمر بهدف تقديم رؤية علمية لتنمية وتطوير هذا القطاع الحيوي.