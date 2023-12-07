أمين "البحوث الإسلامية" يستقبل الوفد الثاني لطالبات إعلام الأزهر

خلال زيارة لمجلة الأزهر وإدارات المجمع..

استقبل الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، الدكتور نظير عياد، الوفد الثاني من طالبات كلية الإعلام بجامعة الأزهر الشريف؛ للتعرُّف على آلية عمل مجلة الأزهر ودورها التنويري وجهودها في نَشْر علوم الدين واللغة، وزيارة إدارات المجمع والمركز الإعلامي وخطة العمل به بحضور الدكتور حسن خليل الأمين المساعد للثقافة الإسلامية.

وتعد مجلة الأزهر أحد مكونات التراث الثقافي للأزهر الشريف، حيث صدر العدد الأول منها في عام 1349هـ= 1930م، وتضمُّ العديد من المقالات والموضوعات المتنوِّعة التي يكتبها كبار علماء الأزهر ومصر والعالم العربي.

طالبات إعلام الأزهر في زيارة لمجمع البحوث الإسلامية

وتضم المجلة عددًا من الأبواب، هي: (دراسات في القرآن والسُّـنَّة)، و(تراثيَّات)، و(قضايا التجديد)، و(الشريعة الإسلامية وعلومها)، و(دراسات في العقيدة والأخلاق)، و(في محراب العربيَّة)، و(من أعلام الفكر الإسلامي)، و(من نوادر المخطوطات)، وركنَي الوافدين والواعظات، و(ندوة الشهر) و(موضوعات متنوِّعة) الذي يضم: استفتاءات القرَّاء، وبين المجلة والقارئ، وأنباء الأزهر، و(المسلمون حول العالم)، والقسمين الإنجليزي والفرنسي.

البحوث الإسلامية: 3 دورات تدريبية للوعاظ والواعظات بالتعاون مع أكاديمية الأزهر للتدريب

عقد مجمع البحوث الإسلامية ثلاثة دورات تدريبية لوعاظ وواعظات الأزهر الشريف بالتعاون مع أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ وباحثي الفتوى، وذلك في إطار توجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب – شيخ الأزهر، بدعم المستويات العلمية والمهارات الدعوية لوعاظ وواعظات الأزهر بما يمكنهم من أداء دورهم بأعلى درجات الكفاءة بما يحقق رسالة الأزهر في رفع الوعي المجتمعي.

وتدور محاور الدورة التدريبية الأولى حول «القدس والقضية الفلسطينية»، حيث بدأت فعاليات الدورة بداية الأسبوع الجاري وتنتهي غدًا، وتشهد تدريب عدد ٤٠ واعظًا من المتميزين بمناطق الوعظ في مدينة البعوث بالقاهرة، وكذلك 25 واعظة بشكل افتراضي في نفس توقيت انعقاد الدورة.

كما تناقش الدورة الثانية، مهارات اللغة العربية والأداء الخطابي والتي بدأت فعالياتها يوم ٣ وتستمر حتى يوم ١٤ ديسمبر 2023م بمدينة البعوث الإسلامية بالقاهرة وتقوم على تدريب ٤٨ واعظًا.

دورة البحث والإفتاء (فتاوى العبادات)

أما الدورة الثالثة فتأتي بعنوان: «دورة البحث والإفتاء (فتاوى العبادات)»، وتستهدف تدريب 32 عضوًا من لجان الفتوى بمناطق: سوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر و ذلك بمقر منطقة سوهاج الأزهرية.