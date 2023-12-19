الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

رئيس جنوب أفريقيا  يهنىء السيسي بفوزه بولاية رئاسية جديدة

السيسي وسيريل رامافوزا
السيسي وسيريل رامافوزا

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً من الرئيس سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا.
 

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الرئيس التونسي يهنىء السيسي على اعادة انتخابه رئيساً لمصر

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عقيلة صالح يهنئ الشعب المصري لفوز الرئيس السيسي في الانتخابات

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس الجنوب أفريقي وجه التهنئة للسيد الرئيس بمناسبة فوزه بولاية رئاسية جديدة، متمنياً لسيادته استمرار التوفيق والنجاح في الاضطلاع بتحقيق آمال وطموحات الشعب المصري، ومعرباً عن التطلع لمواصلة العمل مع السيد الرئيس على تعزيز أطر التعاون بين البلدين الشقيقين، فضلاً عن تطوير التنسيق والتشاور المتبادل إزاء مختلف الموضوعات الأفريقية ذات الاهتمام المشترك. ومن جانبه، أعرب السيد الرئيس عن التقدير لأخيه الرئيس رامافوزا، مؤكداً الحرص المتبادل على تدعيم العلاقات الثنائية وتفعيل كافة مسارات التعاون بين البلدين الشقيقين على مختلف المستويات، بالإضافة إلى تعظيم التنسيق وتبادل الرؤى إزاء القضايا الافريقية المختلفة، بما يدعم مسيرة العمل الأفريقي المشترك.

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