الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الخارجية الفلسطينية : ترحب بقرار فرنسا فرض عقوبات على المستوطنين المتطرفين

الخارجية الفلسطينية
الخارجية الفلسطينية

 

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بقرار وزيرة خارجية فرنسا كاثرين كولونا بالأمس  اتخاذ إجراءات بحق بعض المستوطنيين الإسرائيليين المتطرفين.

txt

وزير الصحة يبحث مع السفير الألماني دعم الأشقاء في فلسطين

txt

فلسطين: مصر تبذل جهودا كبيرة لوقف حرب الإبادة في قطاع غزة

وصفت وزارة الخارجية الفلسطينية كلام وزير الخارجية الفرنسي بأنه "خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تطبيق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة على كامل منظومة الاستيطان الاستعمارية الإحلالية التي تقوض فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين".

دعت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيانها كافة دول العالم إلى وضع المستوطنين الإرهابيين ومن يقف خلفهم وحمايتهم على قوائم الإرهاب، ومعاقبتهم ومنعهم من دخول أراضيها.

وفي سياق متصل أعربت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية مارجريت هاريس عن أملها في الحصول على قرار بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإنهاء الأعمال العدائية.

وقالت هاريس - في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الثلاثاء إن قدرة المنظمة على تقديم الدعم وكل ما يمكن فعله يزداد صعوبة كل يوم، لأنه لا مكان آمن في غزة، مضيفة أن أولئك الذين لم يُقتلوا بسبب القصف معرضون الآن لخطر الموت في الملاجئ بسبب الأمراض أو قلة الرعاية الطبية أو الجوع.

وأشارت إلى أن مرض التهاب الكبد الوبائي يعد مصدرا كبيرا للقلق في غزة، فهناك اشتباه في وجود أكثر من 1100 حالة حيث إنه لا يمكن القيام بفحوصات للتأكد من المرض لأن الفحوصات كانت تجرى في مستشفى الشفاء وهو الآن بالكاد يعمل.

وأعربت هاريس عن شعورها بالقلق إزاء مرض التهاب الكبد الوبائي A وE بسبب المياه الملوثة والعيش في أوضاع صحية سيئة والطعام الملوث، مشيرة إلى أن الالتهاب الكبدي (E) يشكل خطورة على السيدات الحوامل، كما أن الالتهاب الكبدي (A) يمكن أن يكون قاتلا أيضا للأشخاص الذين يعانون من ضعف جهاز المناعة كما هو الحال بالنسبة للجميع في غزة في الوقت الحالي.

وأوضحت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية أن الاحتياجات الأكثر إلحاحا التي تحتاج إليها مستشفيات قطاع غزة هي الوقود، مشيرة إلى أن هناك حاجة بوجه عام إلى الوقود والطعام والماء، وفيما يتعلق باللوازم الطبية أكدت أن هناك حاجة لأدوية المسكنات ومواد التخدير وكل المعدات المتعلقة بتقويم العظام، وأردفت قائلة "لأن الكثير من الأشخاص للأسف يفقدون أطرافهم، وبمجرد انتهاء العمليات العدائية سيتعين علينا فعل الكثير من أعمال إعادة التأهيل للكثير من الأشخاص الذين تضرروا جسديا ونفسيا."

 

مواد متعلقة

مندوب فلسطين بمجلس حقوق الإنسان: أمريكا تتحدث بلغات مختلفة لم نعد نفهمها

الأمم المتحدة : شهداء فلسطين يسقون بدمائهم الزكية أرضاً متعطشةً للحياة بسلام

وزير الصحة يبحث مع السفير الألماني دعم الأشقاء في فلسطين

فلسطين: مصر تبذل جهودا كبيرة لوقف حرب الإبادة في قطاع غزة

تفاصيل وموعد أمسية "فلسطين في القلب" بمركز الهناجر

وصول رئيسي فلسطين وأذربيجان إلى الكويت لتقديم العزاء في الشيخ نواف

برلمانية: مصر لم تتأخر يومًا عن دعم الأشقاء في فلسطين

خبير علاقات دولية: العالم يستفيق لدعم فلسطين بسبب جهود مصر
الجريدة الورقية