مصر تقود معركة دبلوماسية كبيرة فى ادخال المساعدات لقطاع غزة

تسعى مصر دائما للتواصل مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية لإدخال كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة ، وذلك فى إطار التأكيد الدائم للرئيس عبد الفتاح السيسى على ضرورة العمل بجد فى إدخال المساعدات الإنسانية بالحجم الذى يتناسب مع 2.3 مليون فلسطينى، وسط ما يشهده القطاع من حصار كامل وتجويع وتدمير لمنازل ومنشآت طبية.

ومن الموكد ان مصر تقود معركة دبلوماسية سوف تضاف لمعاركها الدبلوماسية التى سيتفاخر بها الأجيال القادمة فمنذ بداية الحرب بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى، تتسم مصر بصوت العقل والرشادة والتى وضعت المبادئ التى لم يختلف عليها جميع الأطراف وتسعى فيها للانتصار لمصالح أبناء قطاع غزة.

وفى هذا السياق قال السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن مصر هي المدخل الوحيد والأساسي لتقديم المساعدات والمعونات ودخول جميع مسئولي منظمات الأمم المتحدة لقطاع غزة، وباقي المداخل مؤقتة وضعيفة.

وأضاف "حسن" فى تصريحات صحفية ، أن مصر وقطر وبعض الاطراف الأخرى يقوموا بدور كبير في عملية الهدنة المؤقتة، مشيدًا بموقف مصر الحازم من الاعتداءات الإسرائيلية ورفضها للتهجير القسري تمامًا.

وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق، أننا نواجه تحديات خطيرة من كافة الاتجاهات فالموقف في السودان وليبيا يزداد سوءًا، ونحن محاطون بسلسلة من عدم الاستقرار، وهذا تحدي أمني خطير يحتاج لوعي ويقظة وجهود كبيرة وقواتنا المسلحة قادرة عليها، موضحًا أن اتصال سكرتير عام الأمم المتحدة بالرئيس السيسي؛ للتشاور بشأن ما يحدث في البحر الأحمر الذي له تأثير على الملاحة وقناة السويس.