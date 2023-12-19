الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

خالد جلال يُهنئ الرئيس السيسي بالفوز بالانتخابات الرئاسية

خالد جلال
خالد جلال

قام خالد جلال نجم الزمالك الأسبق والمديرالفنى الحالى لنادى فاركو، بتوجيه رسالة تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبه نجاحه في الانتخابات الرئاسية المصرية.

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وقال خالد جلال أشعر بكل فخر وفرحة بما قدمه الشعب المصري فى الانتخابات الرئاسية والمشهد المشرف أمام العالم، والذى يؤكد حب الشعب لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي،واختياره لفترة رئاسية جديدة.

وأضاف خالد جلال نؤيد استكمال مسيرة الإصلاحات والتي صدرت من خلالها الانجازات الناجحه والمتواصلة متمنيين لسيادة الرئيس كل التوفيق والسداد بإذن الله. 

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، عن انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيسا للجمهورية فى ولاية ثالثة، بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية الرسمية.

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