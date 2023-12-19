ارتفاع حصيلة قتلى جيش الاحتلال منذ بدء العملية البرية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء مقتل جندي في قطاع غزة، يدعى ماعوز فينيجشتاين، ليصل عدد القتلى في العمليات البرية إلى 132.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن جيش الاحتلال أكد مقتل جندي إسرائيلي في شمال قطاع غزة اليوم، ليرتفع عدد القتلى في الهجوم البري ضد حماس إلى 132.

ويبلغ الجندي المقتول معوز فينيغشتاين من العمر 25 عاماً، وينتمي إلى الكتيبة 7008 التابعة للواء 551، في جيش الاحتلال.

ويواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي ما تسبب في استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من الفلسطينيين في القطاع.

وأكد رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، أن الاحتلال مستعد لهدنة إنسانية أخرى فى قطاع غزة من أجل السماح بإطلاق سراح المحتجزين، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

وفي سياق متصل، قالت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش إن الصراع في قطاع غزة يمثل "فشلا أخلاقيا" للمجتمع الدولي، محثة جميع الأطراف على التوصل إلى اتفاق جديد لوقف العمليات القتالية.

وأضافت سبولياريتش في تصريحات للصحفيين بجنيف أوردتها قناة (فرنسا 24) الإخبارية اليوم الثلاثاء "كنت أتحدث عن الفشل الأخلاقي لأن كل يوم يتواصل فيه هذا، هو يوم إضافي لم يثبت فيه المجتمع الدولي قدرته على إنهاء هذا المستوى المرتفع من المعاناة، وهذا سيكون له تأثيرا على أجيال ليس فقط في غزة."

وأوضحت أنه "لن يحدث شيئا بدون اتفاق بين الطرفين، لذا نحثهما على مواصلة المفاوضات ومواصلة تسهيل المجال الذي نحتاج إليه لتنفيذ عمليات إطلاق السراح (الرهائن والأسرى)."

كانت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش قد وصفت معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة المحاصر بأنها "لا تطاق"، وذلك خلال زيارة إلى القطاع في الرابع من ديسمبر الجاري.

وفي سياق متصل بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، في العاصمة الأوزبكية طشقند، مع رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيايف، أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة آخر تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وغزة.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا)، أن الجانبين بحثا أوجه التعاون بين البلدين لاسيما الإعلان عن الارتقاء بمستوى العلاقات بينهما إلى المستوى الاستراتيجي، بما يخدم المصالح المشتركة والشعبين.

ونوه الرئيس الأوزبكي، بالإعلان عن رفع مستوى الشراكة إلى المستوى الاستراتيجي من أجل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين إلى آفاق أسمى وأشمل، مشيدا بجهود قطر الدبلوماسية تجاه العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة وغزة.

من جانبه.. أعرب الشيخ تميم عن سعادته بالإعلان عن الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية بين قطر وأوزبكستان إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، موضحا أن هذا الإعلان سيسهم في تطوير التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مؤكدا حرص البلدين على تعزيز تعاونهما بما يحقق مصالح الشعبين.