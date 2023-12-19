الجيزة: قطع المياه لمدة 8 ساعات بعدد من مناطق الحوامدية الجمعة المقبلة

أعلنت محافظة الجيزة انه نظراً لحدوث هبوط وكسر مفاجئ بخط الصرف الصحى قطر 700 مم بشارع طراد النيل بالحوامدية خلف المركز الطبي، الأمر الذي يتطلب تحويل مسار خطوط المياه أقطار 400 مم و280 مم وذلك لإصلاح هبوط الصرف الصحي.

وتشير محافظة الجيزة بأن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بقطع المياه لمدة (8) ساعات من الساعة العاشرة مساءا يوم الجمعة الموافق 2023/12/22 الى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق 2023/12/23.

وتنوه محافظة الجيزة بأن المناطق المتأثرة بإنقطاع المياه هي العزبة الشرقية بالحوامدية، قرية الشيخ عثمان، متفرعات شارع الجمهورية - طريق 11.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعه الانتهاء من أعمال الاصلاح لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتاثرة.

كما كلف المحافظ رئيس مدينة الحوامدية بالمتابعة الميدانية للأعمال والتعاون مع الشركة لإزالة اي معوقات للانتهاء من أعمال الاصلاح وفقا للمواعيد المحددة.

وتوضح محافظة بأن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة وللطوارئ الإتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم فورا.