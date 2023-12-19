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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بث مباشر .. مباراة صن داونز وبيراميدز في رابع جولات دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز وصن داونز
بيراميدز وصن داونز

تنطلق في السادسة مساء اليوم الثلاثاء على ملعب الدفاع الجوي ، مواجهة صن داونز الجنوب أفريقي وبيراميدز ، لحساب الجولة الرابعة من مرحلة دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.
 

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كان لقاء الجولة الثالثة بين الفريقين ، والذي أقيم على ملعب الفريق الجنوب أفريقي بمدينة بريتوريا ، قد انتهى بالتعادل السلبي.

تشكيل الفريقين ..

ويخوض صن داونز المواجهة بتشكيل يضم كل من ..
حراسة المرمى: ويليامز.
خط الدفاع: موادو - كويتزي - موديبا - كيكانا.
خط الوسط: موكوينا - ماشيجو - سميا زواني.
الهجوم: أليندي - شالوليلي - ربيرو.


فيما جاء تشكيل بيراميدز في بداية اللقاء على النحو التالي ..
حراسة المرمى: أحمد ميهوب .
خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي
خط الوسط: كريم حافظ - مهند لاشين - وليد الكرتي - بلاتي توريه
الهجوم: فخري لاكاي - فيستون ماييلي 

يمكنكم مشاهدة اللقاء من خلال الضغط هنا ..

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