بث مباشر .. مباراة صن داونز وبيراميدز في رابع جولات دوري أبطال أفريقيا

تنطلق في السادسة مساء اليوم الثلاثاء على ملعب الدفاع الجوي ، مواجهة صن داونز الجنوب أفريقي وبيراميدز ، لحساب الجولة الرابعة من مرحلة دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.



كان لقاء الجولة الثالثة بين الفريقين ، والذي أقيم على ملعب الفريق الجنوب أفريقي بمدينة بريتوريا ، قد انتهى بالتعادل السلبي.

تشكيل الفريقين ..

ويخوض صن داونز المواجهة بتشكيل يضم كل من ..

حراسة المرمى: ويليامز.

خط الدفاع: موادو - كويتزي - موديبا - كيكانا.

خط الوسط: موكوينا - ماشيجو - سميا زواني.

الهجوم: أليندي - شالوليلي - ربيرو.



فيما جاء تشكيل بيراميدز في بداية اللقاء على النحو التالي ..

حراسة المرمى: أحمد ميهوب .

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: كريم حافظ - مهند لاشين - وليد الكرتي - بلاتي توريه

الهجوم: فخري لاكاي - فيستون ماييلي



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