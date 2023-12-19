البلشي: الشعب الفلسطيني يتعرض لإبادة وهناك 96 صحفيا استشهدوا خلال الحرب

أكد نقيب الصحفيين المصريين خالد البلشي، أن الشعب الفلسطيني يتعرض لعملية إبادة وجرائم حرب، وأننا أمام 96 صحفيا استشهدوا خلال الحرب على غزة وتم استهداف أسرهم وأبنائهم، بما يفوق أكبر عدد مسجل لمقتل للصحفيين خلال أي حرب سبقت سواء الحرب العالمية الثانية أو الحرب الفيتنامية.

وأضاف البلشي فى بيان اليوم "ننظم يوما للتضامن مع القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني وسوف نستعرض جهود التنسيق بين نقابة الصحفيين المصريين ونقابة الصحفيين الفلسطينيين والاتحاد الدولي للصحفيين لمحاكمة جرائم الاحتلال الإسرائيلي".

وأشار إلى أن العدو الصهيوني استحدث ديكتاتورية الخوارزمات لمنع نشر الرواية الفلسطينية إلا أن الصحفيين في فلسطين صمدوا أمام ذلك واظهري الحقيقة للعالم كله بما لاقى أثرا.

وتابع: "نتحرك سويا لمحاكمة من يستهدفون الصحفيين الفلسطينيين وقد خاطبنا المؤسسات الدولية من أجل محاسبة مرتكبي الجرائم بالشراكة مع نقابة الصحفيين الفلسطينيين والاتحاد الدولي للصحفيين، وتمت الاستعانة بمحامي مصريين مختصين يالترافع أمام الجنائية الدولية".