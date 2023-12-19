أستاذ طاقة: العالم يتطاحن ومصر تخوض سباق عالمي لجذب الاستثمارات (فيديو)

أكد الدكتورة وفاء علي، أستاذ الاقتصاد والطاقة، أن مصر تخوض سباق عالمي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشددة على أن العالم يتطاحن لجذب أكبر عدد من الاستثمارات بما لديه من محفزات، موضحة أنه من بدايات وقبل "كوب 27"، والدولة المصرية وضعت لنفسها خطى ثابتة نحو استراتجية واضحة المعالم تسير بارتكاذات متوازية سواء استراتيجية التحول الطاقي أو استراتيجية الوطنية للهيدروحين الأخضر أو الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية.

مصر لديها طريق واضح المعالم وبه خطوط متوازية

وأوضحت "علي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي طاهر، عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن مصر لديها طريق واضح المعالم وبه خطوط متوازية، مشددة على أننا نتحدث الآن عن وقود المستقبل وقائد الموجة الثانية في مرحلة التحول الطاقي للعالم أجمع، موضحة أننا تابعنا في "كوب 27" و"كوب 28" أن العالم كله يتحدث عن الطاقة الجديدة وكيفية خفض الإنبعاثات الكربونية عن طريق التحول الطاقي.

وأشارت إلى أن الدولة المصرية بذلت جهد كبير جدًا ولم تكن بمعزل عن العالم، موضحة أن مصر قدمت تحفيزات كبيرة جدًا وذلك بجانب ما تمتلكه مصر من قدرات، بداية من بنية تحتية قوية والبنية التشريعية والظهير الممتلى بالموانئ الذي يمتلك الجاهزية، مؤكدة أن مخرجات "كوب 27" تحولت لتنفيذ المشروعات على أرض الواقع.