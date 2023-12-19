مصرع وإصابة 13 شخص فى حادث إنقلاب ميكروباص بنجع حمادي

لقى شخص مصرعه اليوم الثلاثاء، وأصيب 12 شخصآ آخرون، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص الذي وقع، بالقرب من كمين الشعانية في مركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا.

وتلقى مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات بورود بلاغ من مرفق الإسعاف يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالقرب من كمين الشعانية في مركز نجع حمادي.

وأسفر الحادث عن مصرع فتاة عشرينية مجهول الهوية، وإصابة كل من: زياد أدهم فرح، 21 عامًا، اشتباه ما بعد الارتجاج، وريهام عامر شاذلي، 21 عامًا، كسر بالجمجمة، وعبد الله عبد الناصر محمد، 63 عامًا، كسر بالضلوع، ومحمد عنتر سعد الدين، 20 عامًا، كدمات بالجسم، وعبد المتجلى محمد أحمد، 50 عامًا، كدمات بالجسم، وعلى الضبع موسى محمد، 38 عامًا، اشتباه نزيف بالمخ، وأحمد عبد النعيم عبد الراضي، 29 عامًا، كدمات بالجسم، كما أصيبت عزة عبد الوهاب أبو المجد 22 عامًا، كدمات بالجسم، وسحر عبد المحسن عبد الراضي، 30 عامًا، اشتباه نزيف بالمخ، وعبد الله جاد الله محمد، 41 عامًا، كدمات بالجسم، وحور حسين عبد العاطي، عام واحد، كدمات بالجسم، ونورا أبو المجد حسين، 22 عامًا، كدمات بالجسم .

جرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى نجع حمادي العام ببهجورة، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة لكشف ملابساتها.