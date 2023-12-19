"القومى للمرأة" ينظم ندوة "ماذا حدث في ملف العنف ضد المرأة بالعقد الأخير .. كان و أصبح"

نظمت لجنة التدريب بالمجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة نسرين البغدادي عضوة المجلس ومقررة اللجنة ندوة بعنوان "ماذا حدث في ملف العنف ضد المرأة في العقد الأخير .. (كان وأصبح) " بحضور ممثلي وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات وممثلي وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات والهيئة العامة للإستعلامات .

أشارت الدكتورة نسرين البغدادي الي التشريعات التى صدرت منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، كما ذكرت الأنشطة والحملات التوعوية التى أطلقها المجلس مثل حملات طرق الأبواب والاطار الوطنى للاستثمار في الفتيات الذى يحظى برعاية السيدة انتصار السيسي.

وتحدثت أمل عبد المنعم مديرة مكتب شكاوي المرأة بالمجلس، عن دور المكتب الذى يقدم المشورة والدعم النفسي والقانوني للمرأة التي تواجه أي شكل من أشكال العنف حيث يتلقى الشكاوى من خلال الخط الساخن - 15115 ومن خلال فريق من المتطوعين وخلال حملات طرق الأبواب ، وأكدت علي أن الحفاظ علي الأسرة هو الهدف الرئيسى للمجلس وتحدثت عن نظام الإحالة الوطني .

وأشارت نهي مرسي رئيس الإدارة المركزية لشئون الفروع واللجان بالمجلس إلي مسح التكلفة الإقتصادية للعنف الصادر عام ( 2015 ) مشيرة الى الاثار السلبية التى يتركها العنف ضد المرأة مثل الآثار النفسية والاجتماعية والاقتصادية، لافتة إلى القوانين والتشريعات الصادرة في هذا المجال ، واشارت الى قرار رئيس الوزراء بانشاء أول وحدة مجمعة للمرأة المعنفة.