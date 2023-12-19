جمال فتحي يفتح النار على وزارة الرياضة والجبلاية.. الأكاديميات دمرت الكرة المصرية (فيديو)

وجه جمال فتحي لاعب نادي المقاولون العرب والجونة السابق، انتقادات شديدة للاتحاد المصري لكرة القدم وزارة الشباب والرياضة بسبب انتشار الأكاديميات الكروية التي تهدد مستقبل الكرة المصرية.

واستضافت بوابة الوفد الإلكترونية لاعب المقاولون السابق والذي كشف العديد من الأمور الخاصة بقطاعات الناشئين في الأندية، وفساد اختبارات الناشئين، بالإضافة إلى تعدد الأكاديميات الكروية وانتشارها بشكل مبالغ فيه دون استناد علمي وفني خاص بالتدريب مما يهدد الأجيال القادمة.

وإلى نص الحوار: