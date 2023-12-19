الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

جمال فتحي يفتح النار على وزارة الرياضة والجبلاية.. الأكاديميات دمرت الكرة المصرية (فيديو)

بوابة الوفد الإلكترونية

وجه جمال فتحي لاعب نادي المقاولون العرب والجونة السابق، انتقادات شديدة للاتحاد المصري لكرة القدم وزارة الشباب والرياضة بسبب انتشار الأكاديميات الكروية التي تهدد مستقبل الكرة المصرية.

 

واستضافت بوابة الوفد الإلكترونية لاعب المقاولون السابق والذي كشف العديد من الأمور الخاصة بقطاعات الناشئين في الأندية، وفساد اختبارات الناشئين، بالإضافة إلى تعدد الأكاديميات الكروية وانتشارها بشكل مبالغ فيه دون استناد علمي وفني خاص بالتدريب مما يهدد الأجيال القادمة.

وإلى نص الحوار:

الجريدة الورقية