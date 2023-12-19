وكيل صحة الدقهلية يتفقد مستشفى صدر المنصورة

تفقد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم الثلاثاء، مستشفى صدر المنصورة ، لمتابعة سير العمل وتقييم مستوى الخدمات الطبية.رافق وكيل الوزارة أثناء الزيارة الدكتور محمد السعيد مدير المستشفى حيث تفقد مبنى الاداره والمدخل الرئيسى بالمستشفى والمعمل واطلع على مبنى العيادات الجديدة.

ووجه وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بضروره الاسراع فى الانتهاء من اعمال التطوير مثمناً جهود إدارة المستشفى والعاملين بها .

وأكد وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، انه تم التأكد ومراجعة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، وتكثيف تواجد التخصصات الطبية وفرق التمريض، لإستقبال أى حالات مرضية.



وتابع وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، جولته بتفقد إدارة المعامل وكان فى استقباله الدكتور أحمد الدمرداش مدير إدارة المعامل واطمأن وكيل الوزارة على سير العمل وانتظامه بإدارة المعامل.