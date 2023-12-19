أهم التفاصيل حول هاب تاون مستقبل سيتي

هاب تاون مستقبل سيتي يحتل موقعًا رائعًا ويتميز بتصميمات معمارية مبتكرة، فهو بمثابة مدينة متكاملة الخدمات توفر كافة الاحتياجات والخدمات داخل أسوارها، كما يوجد الكثير من الحدائق والمتنزهات بين الوحدات لتوفر لهم إطلالة جميلة وخصوصية مثالية، كما أنها نتاج إحدى الشركات المصرية الأكثر ثقة في السوق العقاري، وأدناه ستحصل على مزيد من المعلومات حول هذا المشروع المثير.

هاب تاون مستقبل سيتي

هاب تاون مدينة المستقبل مشروع كبير لا يمكن أن يكون إلا ملكًا لشركة كبرى بنفس القدر، وهي شركة حسن علام للتطوير العقاري، والتي خصصت مساحة كبيرة جداً لتنفيذ المشروع، وصلت نحو مليون و22 ألف متر مربع، وتم تخصيص أغلب هذه الأراضي للمساحات الخضراء والمسطحات المائية، وتنقسم مساحات المشروع كالآتي:

تبلغ مساحة المنطقة التجارية حوالي 24000 متر مربع.

تبلغ مساحة المكاتب الإدارية والوحدات التجارية حوالي 49.000 متر مربع.

تعتبر الأنشطة الرياضية وركوب الدراجات مهمة جدًا في هذا المشروع، ولهذا السبب يوجد ممر بطول 7.5 كيلومتر.

فضلًا عن تم تقسيم مساحة هاب تاون المستقبل إلى ثلاث مناطق، هي سيزونز وبارك فيو وبارك 226، كل منها بتصميمها الخاص وخدماتها المتكاملة.

وحدات هاب تاون حسن علام Haptown

يضم الكمبوند مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية، تختلف في المساحات والأسعار، لتلبي كافة احتياجات ورغبات وامكانيات العملاء، وتتنوع كما يلي:

شقق بمساحات تبدأ من 93 متر مربع، وحتى 195 متر مربع.

دوبلكس بمساحات تبدأ من 330 متر مربع.

فيلات مستقلة.

توين هاوس.

تاون هاوس.

يمكنك الاطلاع على المزيد من المشروعات المتوفرة في مدينة المستقبل من هنا ، ولكن دعنا الآن نتحدث عن أسعار هاب تاون مستقبل سيتي وفقًا لما هو متوفر عبر منصة Nawy والتي يمكنك من خلالها تملك وحدتك بكل سهولة وبالتقسيط.

أسعار هاب تاون مستقبل سيتي

تتراوح الأسعار في هاب تاون وفقًا لما هو متوفر في ناوي، بين 2 مليون و665 ألف جنيه مصري، وحتى 13 مليون و896.340 جنيه مصري، ويوجد التالي:

تتوفر فيلا مستقلة مساحتها 291 متر مربع، بسعر 14 مليون و88 ألف جنيه مصري، وتقسيطها 87 ألف جنيه مصري شهريًا.

كما تتوفر توين هاوس فيلا مساحتها 306 متر مربع، بسعر 13 مليون و501 ألف جنيه مصري.

وكذلك يتوفر شقق هاب تاون حسن علام بأسعار من مليون و665 ألف جنيه مصري، وحتى 6 مليون و18 ألف جنيه مصري.

وخطط السداد في مشروع هاب تاون حسن علام مدينة المستقبل مرنة للغاية، حيث يمكنك دفع 5% مقدم من قيمة الوحدة، وتقسيط باقي السعر على مدار 8 سنوات، ويتم استلام الوحدة بحلول عام 2026.