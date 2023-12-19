الأهلي ٢٠٠٦ يواجه الشبان العالمية في بطولة منطقة القاهرة

يواجه فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٦ اليوم الثلاثاء خارج ملعبه مع الشبان العالمية، في المباراة التي تقام بين الفريقين ضمن الجولة ١٢ من بطولة منطقة القاهرة.

يدخل أهلي ٢٠٠٦ المباراة وفي رصيده ٢٨ نقطة من الفوز في ٩ مباريات، والتعادل في مباراة واحدة، حيث فاز على النصر للتصدير ٥ - صفر، وعلى كهرباء شمال ٤ - صفر، والشبان العالمية ٨ - صفر، وعلى الإسكان ١٠ - صفر، وعلى الزهور ١ - صفر، وعلى مدينة نصر ١١ - صفر، وتعادل مع الطيران ١ - ١، وفاز على الغابة ٣ - صفر، وعلى النصر للتصدير ٤ - صفر، وعلى كهرباء شمال ٥ - صفر، مسجلًا ٥٢ هدفًا مقابل هدف واحد في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٦ بالأهلي كلا من أحمد خطاب مديرًا فنيًا، وسامح عبد الفضيل مدربًا عامًا، ومحمد فتوح مدربًا للحراس، وأحمد حمدي إداري الفريق، ومحمد حمدي طبيب الفريق ومحمد فوزي إخصائي التدليك.

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