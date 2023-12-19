وزير التربية والتعليم يوقع برتوكول تعاون مع مركز اليونسكو للجودة والتميز

وقع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني برتوكول تعاون مع الدكتور عبد الرحمن بن إبراهيم المديرس مدير مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم.

جاء ذلك خلال فعاليات الورشة الإقليمية لمشروع "تقويم الأداء التدريسي لمعلم التعليم العام في الدول العربية"، الذى نظمته الوزارة بالتعاون مع مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم بالأكاديمية المهنية للمعلمين بمدينة السادس من أكتوبر.

ويأتي توقيع البرتوكول انطلاقًا من حرص مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم على تعزيز التعاون الإقليمي وتطويره في المجالات العلمية والبحثية، ورغبة في الشراكة وتبادل الخبرات التربوية مع وزارة التربية والتعليم في جمهورية مصر العربية، وسعى المركز الإقليمي للجودة والتميز في التعليم تحت إشراف اليونسكو لتطوير مشروع شراكة وتعاون مع الوزارة.

ويهدف البرتوكول، الذي يمتد لخمس سنوات، إلى تعزيز العلاقة بين الطرفين من خلال التعاون في تبادل الإصدارات الخاصة بالتعليم والأبحاث، وتبادل الخبرات في عدة مجالات وهي بناء القدرات إداريًا وفنيًا، والتعاون في البرامج التطويرية والخدمات والاستشارات الفنية، والأبحاث والدراسات، وتبادل المعلومات والبيانات الإحصائية المختلفة وتحديثها دوريا.

جدير بالذكر أن المركز الإقليمي للجودة والتميز في التعليم يعد أحد مراكز الفئة الثانية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).

وزير التربية والتعليم يشهد ورشة التقويم التدريسي

شهد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، فعاليات الورشة الإقليمية لمشروع "تقويم الأداء التدريسي لمعلم التعليم العام في الدول العربية"، التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم بالأكاديمية المهنية للمعلمين بمدينة السادس من أكتوبر.

وأكد وزير التربية والتعليم أن هذه الورشة تشهد عملا يشارك فيه الخبراء والمختصون في قضايا الجودة والتميز في التعليم على مستوى الدول العربية للمساهمة والمبادرة بمقترحاتهم، والمشاركة بآرائهم في التطوير المستمر لأنظمتنا التعليمية بما يخدم قضايا أمتنا العربية.

وقال وزير التربية والتعليم إننا نلتقي اليوم في ورشة العمل الإقليمية لمناقشة موضوع في غاية الأهمية، وهو تقويم الأداء التدريسي لمعلم التعليم العام في الدول العربية، حيث تتناول الورشة هذا الموضوع من خلال عدة محاور هي تشخيص واقع سياسات ونظم تقويم الأداء التدريسي لمعلم التعليم العام في ستة دول عربية على الأقل، يراعى في اختيارها البعد الجغرافي والعراقة، بالإضافة إلى عرض أفضل التجارب والممارسات العالمية في مجال تقويم الأداء.

وأضاف وزير التربية والتعليم أنه في ظل التحول الرقمي والثورات الصناعية، كان من الضروري تطوير نظامنا التعليمي، مشيرًا إلى أنه سيتم ظهور وظائف جديدة، واختفاء وظائف، لذا بات حتميا اتخاذ خطوات متسارعة لامتلاك المهارات والجدارات والقدرة على التعلم مدى الحياة، كما كان من الضروري تغيير المناهج بمواصفاتها، ووجود مناهج رقمية، والارتقاء بأداء المعلم الذي يعد أهم عناصر تطوير المنظومة التعليمية.

وتابع وزير التربية والتعليم أن الوزارة تستهدف إمداد أبنائها الطلاب بنواتج التعلم ومهارات المستقبل، والقدرة على الإبداع، والتفكير الناقد، والقدرة على تحمل المسئولية والمثابرة، مؤكدا على حرص الدولة المصرية على التطوير المستمر لمنظومة التعليم باعتبارها أحد أهم عناصر استراتيجية بناء الإنسان المصري.