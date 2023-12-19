وفد الإعلاميين الأفارقة يزور مدينة الإنتاج الإعلامي

قام وفد الإعلاميين الأفارقة اليوم الثلاثاء بزيارة مدينة الإنتاج الإعلامي للتعرف عن قرب عن إمكانياتها العلمية والتكنولوجيه ومراكزها الفنية.

وتأتي زيارة الوفد لجمهورية مصر العربية لحضور الدورة التدريبية الأساسية رقم 38 للإعلاميين الأفارقة الناطقين باللغة الفرنسية التي يعقدها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالتعاون مع وزارة الخارجية.

واستهل الوفد الزيارة بعمل جولة تفقدية بمركز التدريب والتطوير بالمدينة UP SKILL وتفقدوا قاعات التدريب الخاصة به وإستمعوا إلي شرح من القائمين بالإشراف عليه إلي طريقة عمل المركز.

وثم توجه الوفد بعد ذلك لزيارة مركز التراث السمعي والبصري, والذي يتم من خلاله الحفاظ علي الكنوز المصورة من الأفلام القديمة وحمايتها من التهالك وحفظها للأجيال القادمة , كما زاروا وحدة المونتاج وغرفة الكنترول بالمدينة.

وفي نهاية الزيارة قام الوفد بعمل جولة بمناطق التصوير المفتوحة حيث شاهدوا الإستعدادات الجارية لإستقبال تصوير العديد من الأعمال الفنية والمسلسلات في الفترة القادمة.