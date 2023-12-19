الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

وفد الإعلاميين الأفارقة يزور مدينة الإنتاج الإعلامي

وفد الإعلاميين الأفارقة
وفد الإعلاميين الأفارقة

قام وفد الإعلاميين الأفارقة اليوم الثلاثاء بزيارة مدينة الإنتاج الإعلامي للتعرف عن قرب عن إمكانياتها العلمية والتكنولوجيه ومراكزها الفنية.

txt

وفد تحالف "تايتان كابيتال" الاستثماري الياباني يزور مدينة الإنتاج الإعلامي

وتأتي زيارة الوفد لجمهورية مصر العربية لحضور الدورة التدريبية الأساسية رقم 38 للإعلاميين الأفارقة الناطقين باللغة الفرنسية التي يعقدها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالتعاون مع وزارة الخارجية.

واستهل الوفد الزيارة بعمل جولة تفقدية بمركز التدريب والتطوير بالمدينة UP SKILL  وتفقدوا قاعات التدريب الخاصة به وإستمعوا إلي شرح من القائمين بالإشراف عليه إلي طريقة عمل المركز.

وثم توجه الوفد بعد ذلك لزيارة مركز التراث السمعي والبصري, والذي يتم من خلاله الحفاظ علي الكنوز المصورة من الأفلام القديمة وحمايتها من التهالك وحفظها للأجيال القادمة , كما زاروا وحدة المونتاج وغرفة الكنترول بالمدينة.

وفي نهاية الزيارة قام الوفد بعمل جولة بمناطق التصوير المفتوحة حيث شاهدوا الإستعدادات الجارية لإستقبال تصوير العديد من الأعمال الفنية والمسلسلات في الفترة القادمة.

 

الجريدة الورقية